﻿ Вокруг света: Что можно узнать, если ваш друг – китаец, Mixnews.lv

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Несмотря на открытые границы, у нас масса стереотипов. И вовсю они работают тогда, когда мы впервые встречаем представителя какой-то другой национальности. Но именно в такой международной дружбе есть возможность познакомиться с культурными особенностями друг друга. Итак, несколько вещей, которые вы узнаете, если ваш лучших друг – житель Поднебесной.

1.Надо пить горячую воду

В Китае в порядке вещей увидеть людей на улице с термосами. Особенно зимой. Или заказать стакан горячей воды в ресторане. Китайцы убеждены, что горячая вода не просто дело привычки, но и то, что благотворно влияет на здоровье. Согласно китайской традиции, наше тело состоит из элементов “инь” и “янь”. Их баланс напрямую влияет на состояние здоровья. Как только мы подогреваем температуру нашего тела горячей водой, болезни отступают.

2.Они знают, что едят

Какое блюдо обязательно нужно продегустировать? Какой ресторан самый лучший? Если вы не знаете, что выбрать в китайском меню, просто попросите вашего друга посоветовать – большинство китайцев прирожденные, даже не гурманы, а эдакие “фудис”, люди, которые прекрасно разбираются в еде.

3.Правило китайской кулинарии

И снова немного о еде. Большинство людей, отправляясь в путешествие, с огромным удовольствием и большим интересом пробуют иноземные блюда. А вот китайцы уверены, что родились с китайским желудком, поэтому они просто обязаны употреблять в пищу только знакомую еду. Ну, или хотя бы, раз в месяц. А лучше раз в неделю.

Если они вдруг оказываются в месте, где национальное блюдо не достать, а поблизосте нет подходящего ресторана, они лучше выучатся готовить сами, чем откажутся от знакомой привычки.

4.Китайцы не знают математику лучше, тебя

Серьезно, если ты попросишь китайца решить даже элементарную математическую задачу, готовься увидеть большие, круглые глаза. Они учатся точно так же, как и мы с вами. И не являются гениями в какой-либо науке или предмете только потому, что они – китайцы.

5.На первом плане - скромность

До тех пор, пока вы не начинаете тесно общаться с китайцами, вам кажетсч, что они, в большинстве своем, вежливые и скромные, мало говорят и выглядят очень серьезными.

Как только ты узнаешь их ближе, то искренне удивляешься: где-то же тот скромник, которого ты знал еще вчера? На самом деле, китайцы просто долго раскачиваются и разогреваются, особенно, если им приходится общаться на иностранном языке. Возможно, они боятся, что не вписываются в окружение.

6.Не доверяйте обучение китайскому - китайцам

Несмотря на то, что большинство китайцев мастерски владеют своим языком, некоторые могут быть немного... шутливыми (в хорошем смысле), когда речь идет об их иностранных друзьях.

Поэтому они спокойно могут научить вас нецензурной лексике, исковерканному варианту или неправильному переведу. Просто у нас с ними разное чувство юмора.

7. Вечеринка – не вечеринка без байдзю

Хотя китайцы искренне обожают пиво и красное вино, они уверены, вечеринка не считается, если на ней нет байдзю – нечто среднее между ликером и водкой, на основе злаковых и риса.

Крепость напитка может достигать 50%. Постарайся закончить тусоваться до того, как кто-то предложит тост с Бадзю. Правда, чашечки с напитком очень маленькие. Все-таки, 50% - это 50%.

8.Стикеры знать и использовать обязательно

Китайцы используют WeChat для онлайн-общения. Однажды загрузив аппликацию, вы попали. Китайцы используют колоссальное количество стикеров в своих сообщениях. Так что вам придется их знать: от мультипликационных персонажей и животных до знаменитостей и даже политиков.

海内存知己，天涯若比邻

“Hai Nei Cun Zhi Ji, Tian Ya Ruo Bi Lin” означает “Уехавший друг делает далекие земли ближе”. Это вольный перевод строфы из стихотворение поэта эпохи Тан Ван Бо. Фраза очень популярна в Китае. Более того, китайцы вообще много внимания обращают на чувства и крайне сентиментальны.

по материалам: theculturetrip.com