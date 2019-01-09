﻿ ИТОГИ-2018: Читатели выбрали светскую даму года, Mixnews.lv

ИТОГИ-2018: Читатели выбрали светскую даму года (1)
Woman | 9 января 2019 года, 17:55
Целый месяц читатели Mixnews.lv отдавали свои голоса фаворитам в самых разных номинациях. Мы начинаем подводить итоги. Кто еще не успел проголосовать, это можно сделать -- ЗДЕСЬ.
Золото берет ведущая мероприятий и светская львица Иева Адамс - читатели Mixnews.lv отдали ей 34,99% голосов.
Второе место достается стилисту и красавице Юлии Вербицкой, получившей 21,88%.
С небольшой разницей третье и четвертое место делят художница фешн-блогер Алина Келлер (16,25%) и Иева Бондаре (14,38%).
Замыкает список местных красавиц снилист и визажист [Юлия Золберга](http://www.mixnews.lv/woman/moda/news/230998_stilist-yuliya-zolberga-o-samyx-aktualnyx-zimnix-trendax/ "Юлия Золберга") с результатом 12,5%.
Интересно, кто за них голосовал?
Наверно многочисленная родня и участники демонстрации их "великих" достижений.
Ни одной не знаю, думаю 99,9% населения Латвии их тоже не опознали.
Как говорится - я широко известен в узком кругу.
Кстати,учтите, я нисколько им не завидую,просто констатирую факт.