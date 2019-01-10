﻿ Ухтышка! Богатейший человек мира Джефф Безос разводится с женой, Mixnews.lv

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Ну все, девочки, чистим перья, прокачиваем самооценку. Самый богатый человек в мире, глава компании Amazon Джефф Безос разводится со своей супруга Маккензи. О чем объявили официально и, как все прогрессивные люди, через Twitter предпринимателя.

"Мы хотим, чтобы люди знали, как развивается наша жизнь. После длительного периода осторожного исследования и пробной попытки жить отдельно мы решили развестись и продолжить общаться как друзья", — говорится в совместном заявлении супругов.

Джефф Безос и Маккензи Таттл поженились в 1993 году и на сегодня воспитывает троих сыновей и приемную дочь из Китая.

Не факт, что после бракоразводного процесса сейф Джеффа не станет весить чуть меньше, но и с этим меньше, денег у него больше всех. Forbes оценивает состояние Безоса в 150 миллиардов долларов. На эти деньги вся Латвия целиком может прожить 15 лет...Мне кажется, на фотографии ниже господин Безос сам немного удивлен такой информации.

В марте 2018 года глава Amazon поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, обогнав основателя компании Microsoft Билла Гейтса. В сентябре Amazon стала второй после Apple компанией, чья капитализация превысила триллион долларов.

фотографии: kp.ru