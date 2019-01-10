﻿ Анна Кирьянова: Почему нас бросают те, кому мы помогали в трудное время?, Mixnews.lv

Woman |

Так бывает: помогали вы человеку. Спасали его в самое темное и беспросветное время его жизни.

Может быть, он переживал утрату или тяжелую болезнь, может быть, его лишили имущества, должности, выгнали откуда-то, может быть, он оказался в долгах и в унизительной бедности. И, если бы не вы, он бы погиб. Или так и остался бы на дне...

А потом вы человека спасли и поддержали. Весь тяжелый период вы были рядом. Человек поднялся на ноги, выздоровел, положение его улучшилось, деньги появились... И он вышел из отношений. Ушел от вас. Или стал избегать общения. Воротить нос, как в народе говорят. Если вы звоните или пишете - он неохотно отвечает. Или не отвечает вовсе. А может и вовсе сделать вид на улице, что вас не заметил.

Отношения охладились и испарились. И вы ломаете голову, переживаете: что случилось? Ведь вы же спасали человека, вылечили его от бед и страданий!

А вот что случилось: вы были лекарством. Бинтами и ватой для лечения раны. Таблетками для обезболивания. Человек вами лечился, вот в чем дело. А когда выздоровел, - выбросил и бинты, и ненужные таблетки. Теперь они напоминают о плохом, а кому хочется вспоминать о плохом? Вы напоминаете человеку о плохом периоде бедствий и унижений. И в вас теперь нет никакого проку, все ведь уже хорошо.

Охлаждение наступает по двум причинам: в вас нет больше проку. Пользы нет. Как в лекарстве после выздоровления. И второе: вы напоминаете о плохом времени и понижаете самооценку своим видом. В памяти такого человека вы связаны с нехорошими событиями. Так выздоровевший пациент психиатра или венеролога переходит на другую сторону улицы при встрече с врачом - чтобы не здороваться...

Так поступают не очень-то благородные и порядочные люди. Люди, которые склонны использовать других, когда им нужны лекарство, приют и помощь. Если человек дистанцируется, - ну что ж, хотя бы причина понятна. И понятно, почему он оказался тогда в бедственном положении. И почему кроме вас ему никто не хотел помогать. Теперь и вы не хотите. Он обделил прежде всего самого себя. А вас вознаградит сама жизнь. Слишком печалиться не стоит...

источник: transurfing-real.ru