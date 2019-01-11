﻿ Самые абсурдные моменты из фильма "Один дома", на которых держится сюжет, Mixnews.lv

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Кинолента "Один дома" является для нас не просто ностальгическим фильмом из детства. Эта картина всегда ассоциируется у нас с новогодними праздниками, и многие зрители пересматривают это кино гораздо чаще, чем "Иронию судьбы". Но в сегодняшней статье хотелось бы немножко разобрать фильм по различным абсурдным моментам.

Только не спешите строчить гневные комментарии. Мы все знаем, что придираться к мелочам в легком комедийном фильме - бессмысленно. Но все же давайте посмотрим на абсурдность всего происходящего и лишний раз улыбнемся.





1. Кевина отправляют собирать чемодан самостоятельно. Странно, с учетом того, что он всего лишь восьмилетний мальчик.

2. Местный дворник, старик Марли, прекрасно знает, какие легенды про него ходят среди местной ребятни. Но он не пытается вести себя как нормальный старик. Вместо этого он постоянно озирает детей зловещим взглядом маньяка, не произнося ни слова. Хоть бы сказал что-нибудь, когда Кевин испугался его в магазине, а то встал реально как маньяк.

3. В доме живет четверо взрослых и 11 детей, большая часть из которых далеко не малолетки. Я не верю, что все они смогли проспать лишь из-за того, что не прозвенел будильник. Уж хоть кто-нибудь должен был проснуться раньше.

4. Миссис Маккалистер просит посчитать свою старшую дочь всех детей по головам, после чего она случайно включает в свой список соседского мальчика. Что за абсурд считать детей по головам? Я понимаю, что детей много, но можно было хотя бы провести элементарную перекличку.

5. Кевин нашел журнал для взрослых в самом верху сундука База. Только недальновидный подросток будет хранить такое "сокровище" на самом верху своего личного хранилища. Баз как минимум должен был спрятать журнал глубже.

6. Кевин смотрит старый (вымышленный) черно-белый фильм "Ангелы с грязными душами". Неужели у такой обеспеченной семьи есть всего 1 видеокассета? Иначе я не понимаю, зачем 8-летний ребенок начала 90-х запустил эту "дичь".

Многие скажут, что он вставил эту кассету, потому что она запретная, но это тоже бред. Вряд ли бы вы сами посмотрели хотя бы минуту такого фильма в 8-летнем возрасте. Сразу бы вытащили кассету и пошли бы искать мультфильмы.

7. Помните момент, когда Кевин съехал с лестницы второго этажа прямиком на улицу. Так вот, он бы просто врубился бы в стену, так как дверь находится гораздо левее, нежели лестница. Да и чисто физически у него бы ничего не вышло, даже если бы дверь стояла прямо перед лестницей.

8. Грабители "чистят" дома средь бела дня, при этому никак не прячась, а наоборот издавая много шума и спокойно в открытую вынося вещи. Конечно, все соседи уехали на праздники, но неужели никто не заметил, что здесь орудуют грабители? Да тот же старик Марли уже давно должен был узреть грабителей и вызвать полицию.

9. Чтобы проверить, дома ли Кевин, полиция отсылает одного из своих сотрудников. Тот постучался всего один раз, после чего доложил, что никого нет и ушел. То есть, у него есть инфа, что ребенок один дома, а он просто ушел один раз постучавшись? Да ежу понятно, что ребенок напуган и вряд ли кому-нибудь откроет.

Конечно же нужно было найти другой способ, чтобы проверить, дома ли Кевин или нет. Тем более, убегая от старика Кевин не закрыл за собой дверь, и даже не повернул ручку. Так что полицейский должен был увидеть, что дверь открыта.

10. Убегая от полицейского Кевин упал коленками на каток и поскользил на них по ровной поверхности словно на коньках. Да и вообще, зачем он убегал от полицейского? Ну украл он случайно щетку. Ему наоборот нужен контакт с полицией, а он сам же от них бежит.

11. В сцене с вечеринкой манекенов Кевин не знал, когда заявятся грабители, чтобы отпугнуть их. Сколько же времени ему пришлось плясать с веревочками, пока не подъехали грабители?

12. Кевин заказал пиццу по телефону и ему ее спокойно привезли. Но как, если телефон не работает и до него никто не может дозвониться?

13. Довольно абсурдно выглядит сцена, когда Кевин пытается развести разносчика пиццы с помощью диалога из фильма. Как будто доставщик знал, какие слова нужно говорить. И почему испуганный парень не заявил в полицию о психе с автоматом, который его чуть не застрелил?

Ловушки









Самый большой абсурд - это ловушки. 8-летний мальчик умудрился всего за один час нарисовать план, спроектировать и расставить ловушки. И даже чуток времени на то чтобы поесть осталось.

1. Судя по погоде и лужам вода, которой Кевин облил ступеньки, не успела бы замерзнуть. И когда Гарри поскользнулся на них, то упал назад, хотя каждый знает, что поскользнувшись на ступеньках ты будешь падать вперед.

2. Когда Кевин стрельнул Гарри в пах из отверстия для собак, Марв зачем-то полез в это же отверстие, зная, что только что оттуда и стрелял пацан. Более того, сам Кевин почему-то знал, что Марв туда полезет, а не выломает дверь своим ломиком.

3. Кевин привязал выключатель от лампочки к утюгу. До сих пор остается непонятным, зачем Марв полез включать свет в освещенной комнате. Да и упавший на голову утюг означал бы смерть грабителя. Но мы не будем придираться к травмам. Это же комедия.

4. План Кевина заключался в том, чтобы намазать ступеньки в подвале гудроном. Грабитель влипнет в гудрон, оставит там ботинки и носки, а затем наступит на гвоздь. И это сработало, ведь Марв идиот. Только идиот продолжил бы путь по этому гудрону. Любой нормальный человек уже давно закидал бы это каким-нибудь хламом и спокойно прошел в обуви.

5. Опять Марв. Только слабоумный человек, который лишился обуви и проколол ногу гвоздем не будет смотреть куда наступает. Влезая в окно, он не заметил разбросанных игрушек ,которые и так бросаются в глаза. Для того, чтобы их не увидеть, нужно в потолок смотреть.

Еще раз хочу сказать, что данная статья не пытается оскорбить фильм "Один дома" и создана лишь в развлекательных целях. Лучше, добавляйте свои комментарии и наблюдения!

источник: telegra.ph, фото: mirror.co.uk