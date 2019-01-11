﻿ Стабильная психика, или самые популярные заблуждения, Mixnews.lv

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Стабильная психика, или самые популярные заблуждения

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Woman | 11 января 2019 года, 13:39

Российский гештальт-терапевт Евгений Веритов, по собственному выражению, выводит в тренды стабильную психику, а заодно и помогает избавиться от некоторых весьма прилипчивых заблуждений.

  • Ваша психика всегда за вас. В это трудно поверить, когда приходится жить с бесконтрольной тревогой, подорванной самооценкой или под гнетом вины. Тем не менее все ваши внутренние болезненные процессы служат одной цели — дать вам приспособиться к миру. Такими, пусть и дискомфортными, способами психика изо всех сил пытается защитить вас от еще более мучительных переживаний.

  • Нам трудно с теми вещами, которые меняют наши представления о себе, даже если они меняют их в лучшую сторону. Человеку одинаково сложно отказаться и от «короны», и от мысли о том, что он — полное ничтожество.

То, чего мы в себе не знаем, управляет нами больше, чем то, что мы в себе знаем.

  • Мнение окружающих волнует нас гораздо меньше, чем принято считать. Постороннее мнение влияет на нас только тогда, когда входит в резонанс с нашим собственным. Например, я думаю, что дураком быть плохо. Я им быть не хочу, то есть натурально боюсь им оказаться. Если кто-то назвал меня дураком, он подкормил мой собственный внутренний страх, и именно поэтому мне теперь плохо.

  • Позитивное мышление — мусор. В действительности оно заставляет вас игнорировать собственные чувства, отвлекает от реальных проблем и реальных задач.

  • А если вы игнорируете свои чувства и эмоции, то ваша психика обязательно попытается прекратить это насилие, иногда весьма радикальными способами. Если она еще этого не сделала, значит, вы просто не до конца испытали ее терпение.

  • Проговаривайте людям то, что вы чувствуете. Этим вы в перспективе сделаете хорошо и себе, и им. Даже если вы пока думаете, что это не так. Даже если они пока думают, что это не так.

  • Когда вы проговариваете свои чувства, пользуйтесь формулировкой «я чувствую обиду» вместо формулировки «ты козел». Тогда вас услышат с большей вероятностью.

Доверие к другому — это значимый подарок, который вы делаете в первую очередь самому себе.

  • Родителей можно не любить. Хорошо, конечно, когда получается наоборот, но вы не обязаны этого делать.

  • Еще кое-что про обязанности. Здорово, когда ваши чувства, ценности и мысли уважают, но вообще-то никто (совсем никто) вам по умолчанию этого не должен. Если вы думаете иначе, то, скорее всего, вам придется тяжко.

  • Раздражение, недовольство, досада, злость и агрессия — такие же цивилизованные и легальные эмоции, как и все остальные. Принципиально важно то, как вы предъявляете их другим людям, а не то, что вы профессионально владеете 100 способами их подавления или подмены.

  • Агрессия — это всего лишь импульс, заставляющий нас отстаивать свое пространство. И это далеко не всегда потребует какого-то буйства: только прямоты и честности, в первую очередь с собой. Вы никогда не сможете твердо и спокойно отстоять свои интересы, пока не признаетесь себе в собственных «плохих» чувствах.

  • Не спрашивайте: «Неужели человек может так думать/чувствовать/поступать?» Да, может. Он еще и не так может поступать. Человек вообще удивительная штука.

  • Помните: люди ведут себя так, как ведут, и делают то, что делают, не потому что они такие сволочи, а потому что что-то их такими сделало.

  • Даже самая настоящая сволочь прошла какой-то путь, прежде чем ею стать, и, возможно, просто не понимает, что можно поступать как-то иначе.

  • Это осознание хорошо влияет на умение принимать людей. Особенно хорошо это осознание помогает принимать родителей и отпускать какие-то свои детские истории.

  • Тем не менее предыдущий пункт совершенно не обязывает вас принимать тех, кто вам не нравится. Умение отвергать не менее важно, чем умение принимать. Вообще не иметь без необходимости дел с людьми, которые вам не нравятся, — здоровая и полезная практика.

источник: adme.ru, фото: md-eksperiment.org

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