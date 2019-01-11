﻿ Инстаграм недели: бутики, Куба и сплошная обнаженка Александра Федеха, Mixnews.lv

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Кто же, кто же покорил сердце северного миллиардера Густава Магнара Витёе? Вот! Если "богатый Буратино" не на ваш вкус, ловите провокационного красавчика - Александр Федеха. Отдаем его инста-аккаунту право быть блогом недели.

Наш герой: 39 лет, почти два метра роста, 27 тысяч подписчиков, модель и блогер, живет между Москвой и Осло. Опеределенно красавец. Разве что женат. И разве что женат на своем бойфренде. Но когда это мешало наслаждаться эстетически?

Тем более, что "виновник торжества" любит фотографироваться ню. И, о, да, там есть, что посмотреть! Так что вы смело можете жечь напалмом в комментариях.

А еще Александр ужасно самоуверенный. "Быть интересным несложно",- заявляет он в беседе с поклонниками, оставаясь при этом довольно заурядным. Но и на солнце должны быть пятна.

Александр редко говорит комплименты, смотрит фильмы, которые не показывают в кинотеатре, не имеет водительских прав, любит Кубу, Сейшельские острова и зарабатывает на жизнь консультациями в бутиках типа Prada и Louis Vuitton. Ах, этот жестокий, беспощадный мир моды...

Нет, мы, правда, пытаемся выискивать самые приличные фотографии. Но постепенно теряем самообладание.

В аккаунте зашкаливает количество красивых мужских ягодиц. Поэтому, девочки, смотрим на торсы, смотрим на торсы. Все остальное - не по нашу душу.

Надеемся, Александр не разбил душу бывшей, уйдя к нынешнему. Не то, чтобы мы сильно волновались, просто переживаем в силу женской солидарности.

Он же, вон, какой симпатичный. И, наверняка, человек хороший. Просто не всегда одетый...