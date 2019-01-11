﻿ ИТОГИ-2018: Читатели выбрали cвадьбу года, Mixnews.lv

ИТОГИ-2018: Читатели выбрали cвадьбу года
Woman | 11 января 2019 года, 21:30
Целый месяц читатели Mixnews.lv отдавали свои голоса фаворитам в самых разных номинациях. Мы начинаем подводить итоги. Кто еще не успел проголосовать, это можно сделать -- ЗДЕСЬ.
Первое место, с количеством голосов 63%, королевское венчание Меган Маркл и принца Гарри.
Серебро уходит, а точнее, 23% голосов, Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасову.
На а дальше совсем скромные, по мнению читателей, события: третье место и 9% у Квентина Тарантино и Даниэль Пик, последние места и по ничтожные 3% забирают Айна Джабраилова и Хайдар Шарипов и Эллен Пейдж и Эмме Портнер соответственно.
_фото: belnovosti.by, news.ru