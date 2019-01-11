﻿ ИТОГИ-2018: Читатели выбрали cвадьбу года, Mixnews.lv

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Целый месяц читатели Mixnews.lv отдавали свои голоса фаворитам в самых разных номинациях. Мы начинаем подводить итоги. Кто еще не успел проголосовать, это можно сделать -- ЗДЕСЬ.

Первое место, с количеством голосов 63%, королевское венчание Меган Маркл и принца Гарри.

Серебро уходит, а точнее, 23% голосов, Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасову.

На а дальше совсем скромные, по мнению читателей, события: третье место и 9% у Квентина Тарантино и Даниэль Пик, последние места и по ничтожные 3% забирают Айна Джабраилова и Хайдар Шарипов и Эллен Пейдж и Эмме Портнер соответственно.

_фото: belnovosti.by, news.ru