﻿ Пять причин, почему следует больше путешествовать, Mixnews.lv

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Несмотря на то, что почти все границы открыты, а путешествия могут быть на любой карман и вкус, все равно остаются люди, которые далеким поездкам предпочтут привычные домашние стены. Или вообще много лет подряд отправляются отдыхать в одно и тоже место.

Один из ведущих американских деловых журналов Inc. провел опрос, чтобы выяснить самые популярные новогодние обещания людей. В то время как среди обещаний самому себе. Понятно, заняться спортом, разобраться с финансами, создать что-то новое и так далее. Самое время, включить в список и путешествия.

1.Путешествия преумножают радость

Было проведено множество исследования о связи между чувством радости и путешествиями. Исследование, проведенное Корнуэльским Университетом, выяснило, что люди становятся более счастливыми, даже просто начиная планировать путешествие. А сама поездка вызывает еще больше восторга.

2.Путешествия улучшают здоровье

Когда люди отправляются в путешествие, отмечается тенденция, что они становятся более активными, чем обычно. Всем известно, что физическая активность снижает кровяное давление и уменьшает риск возникновения болезней сердца и инсульта.

Не требуются даже основательные спортивные занятия – благодаря прогулкам и плаванию также можно очень хорошо понизить уровень стресса, ведь в результате этих занятий образуются гормоны радости. Согласно опросу, проведенному Американской Психологической Ассоциацией в 2013 году, смена повседневной среды также способна уменьшить уровень стресса.

3.Путешествие – отличный способ расширить свой кругозор

Сувениры будут не единственным, что ты привезешь с собой из путешествия. Пребывание за границей у каждого вызывает вдохновение для освоения чего-нибудь нового. Будь то основы разговорного языка, или какой-нибудь исторический факт об увиденных местах – во время путешествия получишь новые знания, которые помогут стать еще более интересным человеком.

Существует еще так много вещей, которых Ты не знаешь, но которые можешь открыть для себя во время путешествий.

4 Путешествия открывают новое как в тебе самом, так и в окружающих

Путешествия – это отличная возможность встретиться с новыми людьми или лучше узнать своих спутников. Не существует более эффективного способа узнать себя как попадание в непредвиденные ситуации и решение проблем вместе со своими товарищами по путешествию. Более того – как только ты выходишь из своей зоны комфорта и сталкиваешься с проблемными ситуациями, которые надо решать, это позволяет тебе увидеть вещи в совершенно ином свете.

5.Путешествия повышают продуктивность труда

Как упоминалось ранее, путешествия уменьшают стресс. Даже поездка куда-нибудь во время уик-энда помогает человеку оправиться от переживаний, накопившихся в рабочей среде. Но это еще не все!

Профессор Колумбийской Бизнес-школы Адам Галински провел многочисленные исследования о взаимосвязи между путешествиями и творчеством. Он выяснил, что путешествия повышают способность ума переключаться с одной идеи на другую, что является одной из главных предпосылок для творческого мышления.