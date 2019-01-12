﻿ Пять причин, почему следует больше путешествовать, Mixnews.lv

Пять причин, почему следует больше путешествовать

фото

Woman | 12 января 2019 года, 12:39

Несмотря на то, что почти все границы открыты, а путешествия могут быть на любой карман и вкус, все равно остаются люди, которые далеким поездкам предпочтут привычные домашние стены. Или вообще много лет подряд отправляются отдыхать в одно и тоже место.

Один из ведущих американских деловых журналов Inc. провел опрос, чтобы выяснить самые популярные новогодние обещания людей. В то время как среди обещаний самому себе. Понятно, заняться спортом, разобраться с финансами, создать что-то новое и так далее. Самое время, включить в список и путешествия.

1.Путешествия преумножают радость

Было проведено множество исследования о связи между чувством радости и путешествиями. Исследование, проведенное Корнуэльским Университетом, выяснило, что люди становятся более счастливыми, даже просто начиная планировать путешествие. А сама поездка вызывает еще больше восторга.

фото

2.Путешествия улучшают здоровье

Когда люди отправляются в путешествие, отмечается тенденция, что они становятся более активными, чем обычно. Всем известно, что физическая активность снижает кровяное давление и уменьшает риск возникновения болезней сердца и инсульта.

Не требуются даже основательные спортивные занятия – благодаря прогулкам и плаванию также можно очень хорошо понизить уровень стресса, ведь в результате этих занятий образуются гормоны радости. Согласно опросу, проведенному Американской Психологической Ассоциацией в 2013 году, смена повседневной среды также способна уменьшить уровень стресса.

3.Путешествие – отличный способ расширить свой кругозор

Сувениры будут не единственным, что ты привезешь с собой из путешествия. Пребывание за границей у каждого вызывает вдохновение для освоения чего-нибудь нового. Будь то основы разговорного языка, или какой-нибудь исторический факт об увиденных местах – во время путешествия получишь новые знания, которые помогут стать еще более интересным человеком.

Существует еще так много вещей, которых Ты не знаешь, но которые можешь открыть для себя во время путешествий.

фото

4 Путешествия открывают новое как в тебе самом, так и в окружающих

Путешествия – это отличная возможность встретиться с новыми людьми или лучше узнать своих спутников. Не существует более эффективного способа узнать себя как попадание в непредвиденные ситуации и решение проблем вместе со своими товарищами по путешествию. Более того – как только ты выходишь из своей зоны комфорта и сталкиваешься с проблемными ситуациями, которые надо решать, это позволяет тебе увидеть вещи в совершенно ином свете.

5.Путешествия повышают продуктивность труда

Как упоминалось ранее, путешествия уменьшают стресс. Даже поездка куда-нибудь во время уик-энда помогает человеку оправиться от переживаний, накопившихся в рабочей среде. Но это еще не все!

Профессор Колумбийской Бизнес-школы Адам Галински провел многочисленные исследования о взаимосвязи между путешествиями и творчеством. Он выяснил, что путешествия повышают способность ума переключаться с одной идеи на другую, что является одной из главных предпосылок для творческого мышления.

Комментарии