﻿ Развод самого богатого мужчины в мире: ради кого такие жертвы?, Mixnews.lv

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Все мы знаем, что за каждым успешным мужчиной стоит успешная женщина. Для создателя компании Amazon Джеффа Безоса такой женщиной стала его жена Маккензи Таттл. Спустя четверть века семейной жизни супруги заявили о расставании. Мир вздрогнул.

9 января стало известно о том, что основатель компании Amazon Джефф Безос и по совместительству самый богатый человек в мире разводится со своей супругой Маккензи после 25 лет брака. Уже известна и причина их расставания. И она до неприличия банальна — другая женщина. И мы даже знаем, кто она. Впрочем, не ждите грязных сплетен и скандальных разбирательств в суде — как утверждают супруги, расстаются они друзьями и, несмотря ни на что, остаются семьей.

Хочется надеяться, что бизнесмен будет честен с экс-супругой и не станет прятать от нее свое 166-миллиардное состояние. Ведь во многом благодаря именно жене он стал самым богатым человеком не просто в мире, а в истории!

Четверть века назад Маккензи Таттл стала единственной, кто поверил в идею Джеффа Безоса. Став для него надежным партнером в бизнесе, она сумела остаться и идеальной женой, поддерживая его в болезни и здравии, в богатстве и бедности. Пока их не разлучила не смерть, а другая женщина.

"Лысый коротышка"

Во время учебы в Принстонском университете Джефф Безос был одним из самых способных студентов своего курса. На вечеринки он не ходил, с девчонками не общался, все время посвящая лишь учебе. Его старания и упорство были вознаграждены — выпускник был замечен нужными людьми и в 29 лет сумел стать самым молодым вице-президентом крупной инвестиционной компании на Уолл-стрит.

Карьера шла в гору, а вот личная жизнь не ладилась. Что уж говорить — красотой молодой человек не блистал: рост невысокий, заметная лысины, брюшко… К тому же ему нужна была не просто женщина, а та, которая смогла бы его вдохновить и помочь с воплощением самых безумных идей в жизнь. Такой женщиной стала Маккензи Таттл, с которой он познакомился на работе.

Служебный роман

В начале девяностых Джефф и Маккензи были сотрудниками американской финансовой корпорации DE Shaw. Общаться коллеги стали не сразу — оба были слишком увлечены работой. Но мужчина постоянно слышал заливистый хохот из соседнего кабинета и, как признавался позднее, был покорен им. А уже после влюбился и в обладательницу этого смеха — 23-летнюю Маккензи.

Поначалу их отношения были дружескими, но в скором времени девушка начала понимать, что ей ужасно нравится проводить время в компании этого умного и забавного коротышки. Поэтому приглашение на свидание прозвучало именно из ее уст. Через три месяца он сделал ей предложение, а еще через три они сыграли свадьбу.

Семейное дело

Своей новоиспеченной супруге Джефф первой рассказал о своей бизнес-идее и желании продавать через интернет. Она же ему тогда призналась, что мечтает стать писательницей и уже начала работу над своей первой книгой. И тут будущего миллиардера осенило: свой бизнес он должен начать с продаж книг!

Оба супруга уволились с предыдущего места работы и полностью сосредоточились на своем детище, в которое они вложили все сбережения, да еще и кредит взяли. Джефф занялся продвижением Амазона, а Маккензи стала бухгалтером и взяла на себя все вопросы, связанные с деньгами.

Кроме того, жена окружила предпринимателя заботой, а также занялась его внешним видом — приучила к регулярным тренировкам и посоветовала бриться налысо.

В первые годы было много ошибок, серьезные неудачи, финансовые потери, суровая борьба с конкурентами. Аналитики не раз предрекали проекту Безоса крах, но он в него верил. И главное, что в успех Джеффа верила его жена. Постепенно стартап, начавшийся в гараже семейного дома, вырос в настоящую империю. Теперь компания занимается продажей и доставкой не только книг, но и любых товаров — от обуви до бытовой техники.

Жизнь в гармонии

В отличие от руководителя Apple Тима Кука, который буквально живет в офисе, Джефф Безос — сторонник концепции баланса работы и жизни: «Если я счастлив на работе — я счастлив и дома, а значит я лучший муж и отец. Если я счастлив дома, то на работу прихожу энергичным, а значит я лучший сотрудник и лучший коллега».

А еще он настоящий семьянин и все свободное время любит посвящать жене и четверым детям: супруги воспитывают троих родных сыновей и дочь, которую взяли из приюта в Китае.

У Джеффа Безоса есть традиция: каждое утро он начинает свой день с семейного завтрака (подчиненные знают, что что бы ни случилось, в это время ему нельзя звонить), а завершает его… мытьем посуды. Своими руками, никаких посудомоечных машин.

Самый богатый человек в истории

Летом прошлого года стало известно, что состояние Джеффа Безоса удвоилось и достигло цифры в 166 миллиардов долларов, что автоматически сделало его самым богатым человеком не просто в мире, а в истории! К слову, у следующего за ним в списке Билла Гейтса на банковских счетах находится «всего» 55 миллиардов долларов.

Денег — море, дети — здоровы, бизнес — успешен, жена — идеальная, муж — семьянин. Что еще для счастья надо? Видимо, то, чего у Безосов после 25 лет семейной жизни уже не было. 9 января 2019 года на странице Джеффа Безоса в Твиттере было опубликовано официальное заявление: «Мы невероятно счастливы, что нашли друг друга и глубоко благодарны за каждый год нашего брака. Если бы мы знали, что расстанемся спустя 25 лет, то повторили бы это снова». Также супруги признались, что уже некоторое время они живут отдельно.

Ищите женщину

В деле о разводе подобного масштаба (четверть века вместе, четверо детей, состояние в 166 миллиардов долларов), не могло обойтись без третьего лишнего. В день, когда стало известно о расставании супругов, ряд западных СМИ сообщили, что миллиардер ушел от жены к другой женщине, а утром 10 января уже было названо ее имя — Лорен Санчес.

Как утверждает US Magazine, отношения 54-летнего миллиардера и 49-летней журналистки начались еще осенью прошлого года — на тот момент основатель Amazon уже не жил с женой.

За это время влюбленные успели пару раз слетать на отдых, а на прошедшей недавно церемонии вручения премии «Золотой глобус» впервые вышли в свет. Правда, фотодоказательств этому нет — Лорен умело избегала внимания репортеров. Пикантности их отношениям придает тот факт, что Лорен Санчес является пока еще законной женой Патрика Уайтселла — агента по талантам и друга (теперь уже, видимо, бывшего) Джеффа Бозеса.

От Патрика у Лорен двое детей — 12-летний Эван и 10-летняя Элла. Санчес также воспитывает 18-летнего сына Нико, отцом которого является футболист Тони Гонсалес.

Самая богатая женщина в мире

Несмотря на расставание, Джефф и Маккензи уверяют, что останутся не просто друзьями, а настоящей семьей. Как супруги будут делить имущество и какую сумму алиментов будет выплачивать Безос бывшей жене, пока неизвестно.

Впрочем, журналисты уже подсчитали, что если все пойдет по правилам, и супруги поделят совместно нажитое имущество пополам, то Маккензи сможет получить около 80 миллиардов долларов, что сделает ее самой богатой женщиной в мире. На данный момент таковой является 65-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс — внучка основательницы концерна L’Oreal, чье состояние оценивается в 45,6 миллиардов долларов.

источник: _woman.ru