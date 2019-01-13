﻿ ИТОГИ-2018: Читатели выбрали расставание года, Mixnews.lv

ИТОГИ-2018: Читатели выбрали расставание года
Woman | 13 января 2019 года, 21:42
Целый месяц читатели Mixnews.lv отдавали свои голоса фаворитам в самых разных номинациях. Мы подводим итоги -- ЗДЕСЬ.
Абсолютным лидером, расставанием среди расставаний стал развод российских юмористов - Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Экс-супруги за такую новость набрали 60% зрительских голосов.
Серебро и 24% достается еще одним российским селибрити - Сергею и Матильде Шнуровым. Их развод стал неожиданным. Удивительным. Но фактом.
Ну а дальше всякая несерьезность. 8% и третье место у расставания Джастина Теру и Дженнифер Энистон.
6% и предпоследнее место достается Ани Лорак и Мурату Налчаджиоглу и замыкают реестр брейкдаунов 3% Ченнинга Татум и Дженны Деван.
Берегите себя и становитесь светской парой года, а не разводом десятилетия!