﻿ Шокирующий Борис Лурье и его “NO!art” в “Рижской бирже”, Mixnews.lv

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Для начала, кто такой Борис Лурье. Понятно, художник, который родился в Ленинграде еще в 1924, потом долго жил в Риге, во время Второй мировой войны оказался в концлагерях и прошел их в количестве пяти штук, откуда был освобожден американскими войсками. В 1946 году Лурье с отцом прибыли в США.

Кстати, отец художника, Эля Лурье – бизнесмен и делец. До войны занимался торговлей, после - стал владельцем отеля Paris Hotel. А вот его сына предпринимательская жилка не коснулась.

В начале 60-х Борис Лурье нашел единомышленников - Сэма Гудмана и Стэнли Фишера, открыл с ними галерею March Gallery на Манхэттене и организовывал там коллективные выставки нового движения NO!art.

А вот теперь к делу. Движение NO!art, основанное Борисом Лурье, объединило в себе искусство и социальный протест. Еще одна возможность проявить бунтарский дух и идти против течения. Cколько таких несогласных мир видывал!

Новое движение рождало пародию на абстрактный экспрессионизм и поп-арт, а картины критиковали основные мировые грехи: фашизм, расизм, империализм, социальное неравенство.

Сам Лурье картины создавал мрачные, безрадостные и не особо привлекательные. Видимо, сказывались воспоминания военных ужасов. Что на полотнах? Чаще всего, коллажи на тему смерти, насилия, религиозности и секса.

Ничего удивительного, что критики Лурье игнорировали. Но художника каждый может обидеть, поэтому сам Борис Лурье негодовал и называл рынок искусства - мошенничеством.

“Есть устоявшаяся пирамида, и каждый, кто хочет получать доход, должен в ней участвовать– если ему позволят участвовать”. Так говорил Лурье и категорически отказывался участвовать в схеме “рука руку моет”.

"Художник, - считал он, - должен критиковать ошибки общества, а не создавать продающиеся картины ему в угоду."

Поразительно, что ему ни разу не пришло в голову: а может, я делаю плохие работы? Самомнение некоторых творческих деятелей прямо восторгает. За всю жизнь Борис Лурье не продал ни одной работы.

Человека чуть более ранимого этот факт, вероятно, должен был бы привести в отчание. Или по крайней мере заставить сомневаться в правильности выбранного пути. Но только не нашего Лурье. Он считал себя просто очень принципиальным.

Теперь вы знаете почти все и можете смело идти на выставку, которая организована Фондом Бориса Лурье (есть и такой), потому что неподготовленная психика две кучи фекалий с названием Shit Sculpture может и не вынести. Выставка проходит в музее зарубежного искусства “Рижская биржа” и будет открыта до 10 марта.

Директор Латвийского Национального художественного музея Мара Лаце:

“Это направление в искусстве отбрасывает нас к 50-60-е годы 20 века, в Нью-Йорк, где в чужую и незнакомую ему художественную среду попадает Борис Лурье.

Ему казалось, что искусство идет в направлении от цивилизации, поэтому ему пришло в голову сделать встречное направление и противопоставить его остальным движениям. По сути, сказать всем нет. И таким образом, представить публике свое мнение, язык и изображение, чтобы рассказать о важных и актуальных социальных и частных аспектах жизни.

Мы очень рады, что именно здесь, в нашем музее, состоялась выставка. По сути, это возвращение Бориса Лурье на одну из своих родин, на землю, где он вырос. Но, увы, это еще и разговор об очень трагических страницах истории.

Нам предоставлена уникальная возможность, говорить о таком явлении в искусстве, как No!art и попытаться его понять, попытаться в него углубиться и охватить масштаб явления.”

Латвийский искусствовед Ивонна Вейхерте:

Мне бы хотелось, чтобы эту выставку рассматривали не только как провокацию. Не выискивали бы только шокирующие экспонаты. И увидели не только те вещи, которые, возможно, не пристало бы видеть в музейных стенах.”

Ну что ж, будем искать...Хотя, надо отдать должное, не одной физиологией богат Лурье. Лучше оценить самим.

Музей "Рижская Биржа"

Рига, Домская площадь, 6

12 января - 10 марта