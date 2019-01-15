﻿ Рижский центральный рынок открыл долгожданный гастрономический павильон, Mixnews.lv

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В конце 2016 году один из павильонов Рижского центрального рынка закрылся на реконструкцию. Вокруг проекта витали слухи и интриги, а пока они витали, буквально на строительных лесах до последнего проходили фотовыставки и даже небольшие ярмарки.

Александр Шунин, руководитель отдела маркетинга и коммуникации: "Гастрономический павильон после долгого перерыва отвечает своему названию - в нём торгуют бакалеей, конфетами, шоколадом, чаями, молочными продуктами, есть стенд с восточными приправами и так далее.

Ремонт начался осенью 2016 года. Почему так долго? Потому что, как в народе говорится, иногда легче построить что-то новое, чем отремонтировать имеющееся. Это как раз наш случай.

Рынок - в списке охраняемых объектов ЮНЕСКО и в списке местных исторических памятников; металлические несущие конструкции потолков пережили две мировые войны - всё это осложняет любые манипуляции с пространством павильонов. К тому же, за время ремонта частично поменялось руководство рынка - а вместе с тем, менялось и видение того, каким ему надлежит быть.

Сейчас он, можно сказать, является нашим "флагманом": это самый современный павильон, причём, не только в плане "свежести" ремонта. Тот самый пресловутый food court, или Центральный гастрорынок, как он будет официально называться, - пример концепции современного рынка, внедрённой на Рижском центральном рынке.

Подобный формат - небольшие кафе, в которых можно поесть на месте или взять готовые блюда с собой, востребован повсюду, как минимум, в Европе. По этому образцу сейчас функционируют все ведущие рынки: лондонский Borough, мадридский San Miguel, рынок в Роттердаме и другие."

Сегодня павильон открылся, да не открылся. Гастрономический рынок распахнул свои двери и впустил мороз и народ. Правда, только на "хозяйскую" половину. Оставшаяся закрытой, не менее значительная территория, продолжает пробуждать не только любопытство, но и аппетит - там ожидается огромное количество фуд-кортов на любой вкус: от азиатской кухни до бургеров, от супов до блинов.

Сеть ресторанов "Restorātors", которая и занимается обустройством второй половины гастрономического павильона, открытие обещает "вот-вот, совсем скоро, возможно, вчера, но, скорее всего, во второй половине января". Нам остается только смириться и ждать.

И для информации, с воскресенья, 20 января, на несколько месяцев закрывается молочный павильон.