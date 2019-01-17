﻿ «Мальчики всегда будут мальчиками»: бойкот продукции Gillette из-за новой рекламы, Mixnews.lv

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«Мальчики всегда будут мальчиками»: бойкот продукции Gillette из-за новой рекламы

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Woman | 17 января 2019 года, 14:12

Впервые за 30 лет бренд Gillette сменил слоган «Лучше для мужчины нет» на «Лучший мужчина, который может быть» и выпустил видеоролик, посвященный борьбе против жестокости и домогательств на рабочем месте в поддержку движению #MeeToo. Компания таким образом призывает пересмотреть понятие «настоящей мужественности».

Несмотря на то, что ролик, казалось бы, затрагивает наиболее актуальную тему в наши дни, и авторы явно рассчитывали на оглушающий успех, в соцсетях видео восприняли совсем по-другому. У опубликованного ролика на Youtube 287 тысяч дизлайков и комментаторы призывают бойкотировать продукцию Gillette.

ПЕРЕВОД: «Мы верим в лучшее в мужчинах. Они могут говорить правильные вещи, правильно себя вести. И некоторые уже это делают – в малых и больших делах. Но “некоторые” – это недостаточно. Потому что мальчики, которые смотрят на это сегодня, станут мужчинами завтра».

Видео затрагивает такие проблемы современного общества, как гомофобия, издевательства и травля в школе, приставания и движение #MeeToo, неуважительное отношение к женщинам и приставаниям на улице. В конце концов, как утверждают в ролике, все сводится к тому, как мужчина видит себя.

Многих возмутила новая реклама, потому что, по их мнению, видео выставляет всех мужчин монстрами, что все они одинаково плохие.

«Пользовался Gillette 20 лет и больше в жизни делать этого не будут. Я найду бренд, который ценит мужественность»

«Когда кто-то будет вам говорить о привилегиях мужчин, напомните им, что мы не можем даже пользоваться продукцией, которую для нас же рекламируют с тем посылом, что все мужчины монстры»

«Да ради бога, я говорю трем мужчинам в моем доме, что ваша продукция больше не появится у меня дома. Они все прекрасные мужчины, двое из них служат в морской пехоте, которые рискуют своими жизнями, чтобы вы потом могли оскорблять и унижать мужественность. Может идти в жу с этим»**

Другим же пользователям соцсети ролик понравился

«Спекуляция? Возможно. Смело и вовремя? Совершенно точно. И еще, я плакал. Молодцы»

источник: bigpikcha.ru

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