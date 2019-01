﻿ «Мальчики всегда будут мальчиками»: бойкот продукции Gillette из-за новой рекламы, Mixnews.lv

Woman |

Впервые за 30 лет бренд Gillette сменил слоган «Лучше для мужчины нет» на «Лучший мужчина, который может быть» и выпустил видеоролик, посвященный борьбе против жестокости и домогательств на рабочем месте в поддержку движению #MeeToo. Компания таким образом призывает пересмотреть понятие «настоящей мужественности».

Несмотря на то, что ролик, казалось бы, затрагивает наиболее актуальную тему в наши дни, и авторы явно рассчитывали на оглушающий успех, в соцсетях видео восприняли совсем по-другому. У опубликованного ролика на Youtube 287 тысяч дизлайков и комментаторы призывают бойкотировать продукцию Gillette.

ПЕРЕВОД: «Мы верим в лучшее в мужчинах. Они могут говорить правильные вещи, правильно себя вести. И некоторые уже это делают – в малых и больших делах. Но “некоторые” – это недостаточно. Потому что мальчики, которые смотрят на это сегодня, станут мужчинами завтра».

Видео затрагивает такие проблемы современного общества, как гомофобия, издевательства и травля в школе, приставания и движение #MeeToo, неуважительное отношение к женщинам и приставаниям на улице. В конце концов, как утверждают в ролике, все сводится к тому, как мужчина видит себя.

Многих возмутила новая реклама, потому что, по их мнению, видео выставляет всех мужчин монстрами, что все они одинаково плохие.

I have used #Gillette for 20 years and I will never use your shit products again. I will find a brand that appreciates masculinity. #BoycottGillette — El_Mariachi (@El_Mariachi051) 14 January 2019

«Пользовался Gillette 20 лет и больше в жизни делать этого не будут. Я найду бренд, который ценит мужественность»

When someone tells you that you have male privilege remind them that you can’t even buy products advertised to your gender without being told all men are monsters #Gillette #BoycottGillette — Ary (@ary31574363) 15 January 2019

«Когда кто-то будет вам говорить о привилегиях мужчин, напомните им, что мы не можем даже пользоваться продукцией, которую для нас же рекламируют с тем посылом, что все мужчины монстры»

For God's sake. I'm telling the 3 men in my house your product will NOT be my home ever again. All three are fine men, 2 are rough Marines that sacrifice so you can insult masculinity. You can fuck right off with that. — Steph (@steph93065) 14 January 2019

«Да ради бога, я говорю трем мужчинам в моем доме, что ваша продукция больше не появится у меня дома. Они все прекрасные мужчины, двое из них служат в морской пехоте, которые рискуют своими жизнями, чтобы вы потом могли оскорблять и унижать мужественность. Может идти в жу с этим»**

Другим же пользователям соцсети ролик понравился

«Спекуляция? Возможно. Смело и вовремя? Совершенно точно. И еще, я плакал. Молодцы»

источник: bigpikcha.ru