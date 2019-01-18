﻿ Инстаграм недели: как живет самый юный король в Индии, Mixnews.lv

Woman |

У 20-летнего Падманаба Сингха "всего" 73 тысячи подписчиков, и, на наш взгляд, пользователи этой платформы недооценивают этот аккаунт.





Падманаб Сингх самый молодой король индийского города Джайпура.





Да, мы в курсе, что официально в Индия - не "датское королевство", но даже в статусе экс члены семьи пользуются большим уважением в обществе и большим состоянием. О $7 млн до $2,8 млрд - именно так оценивается состояние семьи Сингха.





Что о нем известно? В 12 лет Сингх взошел на престол, который перешел к нему после смерти «последнего махараджа Джайпура» - его дедушки. Отец Сингха простолюдин, а вот мама - дама голубых кровей.





Сингх получил прекрасное образование: учился в колледже Майо в Аджмере, в школе Миллфилд в Сомерсете, гуманитарные науки в Университете Нью-Йорка и в данный момент грызет гранит науки в Риме.





Экс-король играет в поло, возглавляет сборную Индии в английском Харлингемском клубе.





Кроме того, находится в списке журнала Forbes среди успешных молодых людей до 30-ти лет.





Само собой, молодой человек много путешествует, увлекается модой и даже выходит на подиум - в прошлом году принял участие в показе Dolce & Gabbana.





Кстати, королевская семья живет в Городском дворце, а У Сингха своя, отдельная жилплощадь - роскошные апартаменты во дворце Рам Нивас.

