﻿ Мнение эксперта: что надо знать о перманентном макияже, Mixnews.lv

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Делать или не делать, красить или не красить - вопросы пострашнее: "Что сегодня надеть?". Ответ прост. Если надо все время красить, то пора уже и сделать. Речь, конечно, о перманентном макияже. Что надо знать о перманентном макияже до того, как на него решиться, расскажет одна из лучших мастеров Латвии - Ольга Рубинова.

Мы уже рассказывали о мифах, которые окружают саму процедуру перманентного макияжа и о том, какие тренды сейчас в татуаже, что ждать и чего не ждать в ближайшее время.

Теперь о том, можно ли делать перманентный макияж во время беременности, легко ли мастеру исправить ошибки другого мастера и чего вообще ожидать от такой процедуры.

Что ждать от процедуры

Чтобы не обогатиться негативным опытом, а заодно не получить синие брови - изучите работы мастера. А главное, убедитесь, что в век фейков и подделок - это действительно работы этого мастера. Вы должны буквально влюбиться в работы мастера, потому что мастеров много, их работ еще больше, а вот у вас лицо одно. И хорошо бы не плакать потом горькими слезами.

Обязательно следует помнить, что перманентный макияж не делается на один день. Это не тушь, которую можно смыть вечером и перекрасить утром. Поэтому, если у мастера нет навыков, опыта и, что еще страшнее, вкуса, то на выходные мы получаем испорченное лицо и настроением. Надолго.

Правильный перманентный макияж ненавязчивый, легкий, на самом деле, воздушный. Он должен не бросаться в глаза посторонним, а омолодить вас лет на десять и добавить хорошего настроение по утрам.

Легко ли исправить чужие ошибки

Для любого мастера исправить чужую ошибку - мука. И дело даже не в том, что это психологически сложно и для клиента, и для самого мастера, это еще и сложно технически.

Я, как специалист, переживаю иногда, кажется, больше клиента, который попал не к тому мастеру, получил не тот результат и пришел в надежде исправить чужие ошибки.

Большой миф, что каждую ошибку специалиста по перманентному макияжу можно исправить. Иногда и правда, достаточно добавить пигмент и чуть дольше поработать. Но чаще всего, таких несчастных приходится отправлять на лазерное удаление. И, увы, это длительный, мучительный и иногда занимает от нескольких месяцев до года.

Беременность и перманентный макияж

В идеале, воздержаться от таких процедур во время беременности и в период лактации. Но если процедура жизненно необходима и "либо сегодня, либо никогда", вы должны знать, что в момент беременности и кормления грудью, кода становится более чувствительной на внешние раздражители.

Поэтому большое значение играет и оборудование, и пигменты, которыми работает мастер. Так что вам придется найти не просто хорошего мастера, но и специалиста, который работает на атравматичном оборудовании и пигментами проверенного качества.

И обязательно посоветуйтесь с врачом, который наблюдает вашу беременность. Небольшая инфекция, кожные высыпания или воспалительный процесс могут сыграть с вами злую шутку. Не стоит всю ответственность перекладывать на салон красоты. Это ваше здоровье, подойдите к нему серьезно.