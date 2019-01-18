﻿ Интарс Бусулис: “Инстаграм стерли, но имя не украли!”, Mixnews.lv

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Для некоторых сегодняшнее утро началось неспокойно. У актера и исполнителя, любимца публики, Интара Бусулиса украли инстаграм. Вот так вот вскрыли, все обнулили и лишили всех подписчиков, а их было 55 тысяч!

Вскоре певец свой аккаунт вернул, кинул клич, мол, ребята, вот какое безобразие! Поклонники в долгу не остались и стали активно подписываться обратно. За три часа 2 тысячи фолловеров вернулись, за десять минут нашей с Интаром Бусулисом беседы, присоединилось еще 500 человек, за пять минут, пока я ставила этот текст количество фолловеров выросло еще на 250 человек.

Евгения Шафранек

Что сообщил сам жертва? "Я вообще не расстроился. Господи, у меня прекрасные дети, меня любит жена, слушают люди, я выступаю с концертами – чего еще желать? Было немного обидно, что ты делаешь аккаунт для людей, а его вдруг закрывает робот, но, думаю, эта ситуация на моей работе никак не отразиться.

Самое главное, была стерта информация, но не своровано имя. В такой ситуации – это лучший расклад.

Да и все это не так страшно. Ноги есть, руки есть, я себя отлично чувствую и временная потеря аккаунта – никак не проблема. Просто чуточку обидно.

Сейчас мы стараемся максимально восстановить утраченную информацию, судя по тенденции, у нас получается и мы активно двигаемся вперед. И мне даже любопытно наблюдать за тем, как растет количество тех, кому мой профиль интересен.

Просто, я хочу сказать, уважаемые слушатели радио Baltkom, постарайтесь придумывать более сложные пароли, используйте заглавные буквы, символы, не делитесь конфиденциальной информацией, не раскрывается пароли посторонним, постарайтесь не злоупотреблять фотографиями детей и личной информацией, потому что, так вышло, мы живем в двух мирах – реальном и виртуальном, и последний могут своровать."