﻿ Как привести дом в порядок: правила уборки и организации от Мари Кондо, Mixnews.lv

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Мари Кондо, автор бестселлера «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни», дает практичные советы, как очистить дом от лишних предметов и навести порядок раз и навсегда. А мы с удовольствием делимся ими с вами.

Методы уборки Мари Кондо стали настоящим мировым феноменом — «вирус» чистоты распространился по всей планете: ее цитировали ведущие международные издания, на Youtube распространились обучающие видео по складыванию одежды методом КонМари, а пользователи инстаграма один за другим благодарили старые вещи и безжалостно отправляли на помойку мешок за мешком.

Ее книга «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» стала мировым бестселлером, а Netflix запустил оригинальное реалити-шоу, в котором Кондо помогает реальным семьям навести в доме порядок.

У нее действительно есть чему поучиться, поэтому если вы, как и мы, чахнете дома над старыми ненужными вещами, а порядок не задерживается дольше, чем на пару дней, то эти советы станут для вас настоящим спасением.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Принцип Мари Кондо строится на благодарности. Уборка не должна превратиться в борьбу с собственным домом. Наоборот, это процесс обновления и очищения, чтобы ваш дом «задышал» свободно и мог дальше служить на ваше благо. Прежде чем приступить к разбору вещей, присядьте на некоторое время и настройтесь на обновление: поблагодарите про себя свой дом, за все, что он вам дает. Вспомните о счастливых минутах, проведенных в его стенах. После этого приступайте к уборке — ваш настрой превратит ранее нелюбимое дело почти в терапию.

Начиная уборку, многие из нас думают о том, от каких вещей надо избавиться. КонМари советует исходить из того, какие вещи вы хотите оставить. Это очень просто — мы создаем пространство из вещей, которые представляют для нас ценность и благодаря которым в доме будет царить уют, а не беспорядок. Поэтому задумайтесь над тем, чем вы хотите окружить себя и в процессе уборки сохраните наиболее важные для вас вещи.

При организации вещей очень важно понять, какие из них вызывают у вас радость (spark the joy), то есть дарят счастливые эмоции. Поэтому вы должны лично потрогать каждую вещь, от которой планируете избавиться или которую хотите сохранить, прочувствовать ее и понять, связаны ли вы с ней эмоционально. Если нет, то можете смело с ней распрощаться. Делать это тоже нужно правильно. Мари считает, что если вы решили выкинуть какой-то предмет, надо поблагодарить его за службу: громко скажите «Спасибо» и только потом убирайте в пакет для мусора.

ПОРЯДОК УБОРКИ

Традиционно мы убираем комнату за комнатой. Мари Кондо педлагает альтернативный способ: убираться исходя из вещей. Методика предполагает строгий порядок уборки:



Одежда



Книги



Бумага/документы



Разное



Сентиментальные вещи



Порядок очень важен для того, чтобы оставаться в фокусе и не отвлекаться. Кроме того, таким образом вы наращиваете выносливость и избавляетесь от сомнений на походе к самой сложной категории — «Сентиментальные вещи»: обычно избавляться от них тяжелее всего.

Главный критерий Мари при принятии решения о сохранении вещи — это не столько ее необходимость, сколько эмоциональная составляющая. У вас не должно быть вариантов оставить предмет «на всякий случай». Вы должны твердо понимать, «да» или «нет», при этом цена вещи не должна иметь значения. Какая разница, сколько вы заплатили, если вещь не имеет для вас никакой ценности?

Например, у вас есть очень дорогая блузка, которую вы купили много лет назад, но уже и не помните, когда последний раз ее надевали. Она не вызывает у вас эмоций и совсем вам не нужна, но вы храните блузку, потому что она дорогая. Отбросьте сомнения и расстаньтесь с такой вещью. Вы можете подарить ее подруге или маме, отдать на благотворительные цели, если жаль просто выкинуть, но перестаньте ее хранить.

Теперь по порядку о каждой категории.

ОДЕЖДА

Выложите всю имеющуюся одежду на кровать, включая аксессуары, обувь и сумки. Все вещи должны быть у вас перед глазами, чтобы точно ничего не упустить и чтобы вам было легче разбирать их руками.



Складывайте вещи, которые вы решили сохранить, правильно. Каждая должна в итоге принять форму маленького прямоугольника. Сложите края одежды пополам, затем рукава, сложите вещь посередине и закрутите в аккуратный прямоугольник. Подробную инструкцию смотрите в видео ниже.



Расставляйте вещи вертикально. В формате таких прямоугольников вы сможете легко выстроить вещи друг за другом, чтобы всегда видеть каждую из них.



Складывайте сумку в сумку, но так, чтобы видны были ручки. Так вы сэкономите место в шкафу и сохраните форму изделий.



Не сворачивайте носки в клубки — они растягиваются и теряют форму. Следки складывайте друг на друга, короткие носки пополам, а длинные — в три раза. Выделите для них отдельный контейнер для хранения и расставляйте носки вертикально.



Выделите такой же контейнер для бюстгальтеров. Мягкие и спортивные сложите пополам, бретели сверните вовнутрь. Бюстгальтеры с чашками вложите один в другой не складывая, чтобы не сломать косточки.



Если делите шкаф с партнером, не смешивайте вещи друг друга. У каждого должна быть своя полка и свое место в шкафу, и каждый должен отвечать за порядок на своей территории.



Если у вас есть полка для обуви, расставьте обувь по цвету и сезону. Тяжелые модели разместите снизу, а легкие сверху.





КНИГИ

Вытащите книги с полок. Прежде чем выбросить какую-то книгу похлопайте по ней рукой, как бы пробуждая ото сна. Возможно, это поможет вам вызывать эмоции, и вы поймете нужна она вам или нет.



Важным критерием отбора должно быть желание использовать эту книгу в будущем.



Организуйте книгу по алфавиту, цвету или размеру.





БУМАГИ И ДОКУМЕНТЫ

Достаньте все бумаги и документы, которые у вас имеются.



Разделите их на категории: В ожидании, Важные и Разное. В первую включите счета, договоры с ограниченным сроком действия, билеты в театр и т.д. Важными могут считаться банковские договоры, информация по вашим картам, документы на квартиру, машину и т.д. Разное вы формируете сами, исходя из того, что у вас есть. Например, в Разное можно включить сертификаты, дипломы, гарантийные документы на технику и т.д.



Заведите ящик для каждой категории, но храните бумаги в одном месте.





РАЗНОЕ

Сюда можно отнести кухонную утварь, электронику, новогодние игрушки, рабочие инструменты и т.д. В своей книге Мари предлагает схему уборки гаража. Однако принцип одинаковый для всех помещений. Условно, если вы храните ненужные вещи на балконе или в кладовке, вы сможете воспользоваться теми же методами, что КонМари предлагает для разбора гаража.



1. Используйте на кухне принцип «ящик в ящике». У вас наверняка есть ящик, в котором вы храните все — одноразовые мешки, терки, доски, открывашки и кучу других предметов, которые сложно отсортировать. Мари советует сортировать по размеру. Заведите несколько маленьких ящиков для хранения разногабаритных вещей и выставите их в основной кухонный ящик. Кастрюли держите одну в другой, то же касается пищевых контейнеров — вложите их друг в друга, словно собираете матрешку. Тот же принцип подойдет для хранения специй, круп и напитков.



2. Держите провода отдельно от техники. Заведите для них специальный ящик, сложите туда редко используемые провода и прочую электронику. Под каждый провод вы также можете выделить отдельную коробочку.



3. Новогоднюю утварь также храните в отдельном ящике. Пусть он будет прозрачный, чтобы вы могли сразу идентифицировать, что в нем лежит.



В гараже, на балконе или кладовке отсортируйте вещи сначала по категории, затем по размеру. Храните их в прозрачных ящиках и на видном месте.





СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ВЕЩИ

Обычно, это самая сложная часть процесса. Мы сами не замечаем, насколько привязаны к материальным воплощениям наших воспоминаний. Поэтому выделите на эту категорию побольше времени, чтобы осознать их важность и попрощаться.



1. Разберите имеющиеся фотографии. Выкиньте повторяющиеся, остальные отсортируйте по дате и разложите в альбомы. Альбомы расставьте на видном месте, чтобы у вас всегда был к ним доступ. Если фотографий особенно много, разделите их по конвертам или файлам и положите в отдельную коробку.



2. Если вы храните сувениры, напоминающие о путешествиях, просмотрите их и прислушайтесь к себе — вызывают ли они у вас радость. Если нет, поблагодарите каждую вещь за то, что дарила вам воспоминания, и без сожалений попрощайтесь с ней.



3. Если разбор таких вещей становится слишком эмоциональным, освежите атмосферу в комнате: откройте окно и зажгите свечу, отдохните и снова беритесь за дело.





КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ

Теперь, когда вы научились правильно убираться и наводить порядок, надо научиться поддерживать чистоту. После использования возвращайте все вещи на свои места, складывайте их аккуратно и благодарите за службу. Уборка по принципу Мари Кондо предполагает, что вы познали смысл и предназначение каждой вещи в вашем доме, а значит начнете пользоваться ими более осмысленно. Такой подход не только приведет к порядку в доме, но к вашей внутренней чистоте и гармонии.

источник: glamour.ru