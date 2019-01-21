﻿ Bezvests.lv: “Завоевать доверие людей оказалось самой большой проблемой”, Mixnews.lv

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Сегодня в студии радио Baltkom было жарко с самого утра – в гости пришли представители организации Bezvests.lv, Организатор Александр Фоминский и координатор Юлия Воронина.

Евгения Шафранек, Алена Борисова

“В этом году организации, которая была создана в 2009 году, исполнится 10 лет. На сегодняшний день, “безвест” насчитывает более 180 волонтеров – это именно те, кто активно участвует в поиске пропавших людей.

За все эти годы нами найдено живых и неживых – 109 человек. Для кого-то – это незначительная цифра, для других – целая жизнь.

На самом деле, людей пропадает очень много. И мне кажется, примерно одинаковое количество из них находится и не находится. Но за последние 5-6 лет информация о пропавших очень оперативно распространяется СМИ, что является большой помощью - часто пропавших находят обычные люди. Условно, вел трамвай, увидел объявление и заметил, что эта бабушка уже третий круг едет.

Нельзя сказать, что люди стали пропадать чаще. Просто мы стали об этом говорить больше.

Доверие людей к нам оказалось самой большой проблемой. И этот тяжелый этап завоевания доверия длился почти три с половиной года. Бывало, приезжаешь на территорию искать ребенка, а тут появляется собственник земли и прогоняет или предлагает поделиться теми деньгами, которые мы, якобы, получим.

Вот эта тема денег вокруг нас раньше ходила очень часто. В понимании общества мы не могли искать людей бесплатно. Но нас никто не спонсирует, все отчеты мы сдаем и проверить их может любой. А пресса, за что ей большое спасибо, всегда помогает и идет навстречу. Никаких денег я ни разу никому не платил и сам не получал, только пожертвования на счет организации. Так что любые домыслы – просто чьи-то фантазии.

И все-таки, мы быстро стали узнаваемыми, люди начали к нам приходить, звонить и постепенно сомнения насчет какой-то корысти развеялись. Вы даже не представляете, сколько сейчас звонков, когда пропадает человек! И это большая награда для нас.

И ситуация с частниками земли тоже радикально изменилась. Вот недавно, буквально, приехали прочесывать лес, хозяин территории нас узнал, угостил горячим кофе и это было по-человечески приятно.

Искать пропавших – серьезный стресс. И в первую очередь, серьезный стресс для тех, кто работает на приеме телеонных звонков. Естественно, мы проводим занятия, разбираем каждый случай, прорабатываем самые разные ситуации. Но когда приходится близким сообщать о том, что их близкого не удалось найти живым – это очень тяжело и нужна определенная поддержка. В том числе и для этого в нашей команде есть профессиональные психологи. Так что мы пока справляемся своими силами.

Некоторые думают, что мы круче полиции, просят ввести данные в интернет и отследить геолокацию телефона. И если на поданное заявление в полицию нет ожидаемой реакции, то люди пытаются это получить от Bezvests.

Надо понимать, очень многое могут сделать сами родственники: пройти по маршруту, по которому ходил пропавший, обзвонить близких, друзей, опросить соседей, съездить в больницы, включая Рижский психиатрический и наркологический центр на улице Твайка, потому что именно туда отвезут пожилого человека, который вдруг забыл дорогу домой. Но в стрессовой ситуации большинство из нас не знает, что делать. И тогда мы рассказываем, подсказываем, направляем, буквально, по шагам.

“У меня никогда такого не было! Я не думал, что это произойдет со мной” - это фразу мы слышим еженедельно.

Иногда люди и правда пытаются переложить на нас всю ответственность. Но у нас всегда есть возможность эту ответственность им вернуть. И первый вопрос, который мы зададим: “Что вам удалось сделать, чтобы найти своего близкого?”. Кто-то обижается, а кто-то включается.

Мы активно работаем с госполицией, с которой у нас заключен договор о сотрудничестве. Но ни для кого не секрет, что у нас оборудование лучше, чем у полиции. У них вот нет того же дрона с тепловизором. На такую технику около 8 тысяч евро пожертвовала благотворительная организация ziedot.lv совместно “Latvijas meži”, а компания Atlas продала нам дрон, стоимостью в 30 тысяч за условные 8 тысяч евро. Именно благодаря этому оборудованию в первый же месяц мы нашли двух человек.

Часто помогают люди, которые соприкоснулись с похожей проблемой, сами пережили горе или, например, отдельные компании, которые подключаются и дают нам для поиска ту эе технику. Робот для поиска под водой стоит порядка 65 тысяч евро. Как мы себе такой купим? Такого даже у государства нет. Но компания приезжает со своей командой и помогает в поисках совершенно безвозмездно. И благодаря этому аппарату мы нашли трех человек.

Мы не обсуждали вопрос технического оснащения с полицией. Хотя, для государства те же 65 тысяч – не такие большие деньги. Просто считается, что если человек утонул, то уже не надо торопиться в поисках, а когда стоишь на берегу с матерью погибшего, которая умоляет достать тело, понимаешь, что не можешь просто так уехать.

А после несчастного случая с Ваней Берландиным к нам пришли ребята-программисты, которые предложили разработать мобильную аппликацию. Делали ее полтора года и теперь она работает и для Apple, и для Android. У приложения два принципа работы. Обычный пользователь видит анкеты всех тех, кого ищет bezvests.lv, а члены организации используют дополнительную функцию передачи данных. Благодаря программе, можно четко отследить: где были проведены поиски, а где остались белые пятна. Потому что чисто человеческий фактор: когда людей много, создается иллюзия, что осмотрели каждый сантиментр.

Все волонтеры проверяют участки под руководством координаторов. Но и стать добровольцом удается не всем: алкоголь, недекватное поведение, возраст, неподходящая одежда для длительного пребывания под открытым небом – повод отказать желающему присоединиться к команде.

Люди, которые записываются в добровольцы, чаще всего, сразу говорят, чем они могли бы помочь, как видят свое участие в организации. Это, конечно, облегчает работу и помогает легче скоординировать действия.

Есть люди, которые пропадают из-за несчастного случая, а бывает – не предупредили близких и уехали за границу. Но обида и злость вызывают ситуации, когда человек по своей воле уходит куда-нибудь в глушь леса, госполиция поднимает вертолет, лес прочесывает армия, мы подключаем волонтеров, а он, как ни в чем ни бывало, сам возвращается через два дня. Но даже если на десять таких случаев придется один спасенный – это уже награда."

Cоветы от bezvests.lv

Если у вас пожилые родители, поставьте такие замки, которые всегда можно открыть своим запасным комплектом ключей.

Договоритесь с соседями, если есть такая возможность, и оставьте им свой номер телефона, чтобы они лишний раз обратили внимание на квартиру ваших пожилых родственников и при необходимости могли с вами связаться.

Если у пожилых людей есть проблемы со здоровьем или риск потеряться, заблудиться, забыть дорогу домой – сфотографируйте их, пусть снимок будет свежим. Бывает, объявляют человека в поиск, а дают фотографию двадцатилетней давности. Это очень затрудняет работу.

Если вы собираетесь в место скопления людей с детьми: пляж, городской праздник или концерт – сфотографируйте своего ребенка перед выходом. При несчастном случае, это поможет быстро соориентироваться: как он выглядит, во что одет. Часто в стрессе родители даже не помнят, во что был одет пропавший малыш.

Если у вас пропал человек, не надо ждать трое суток. Этот миф, ложь и обман. Даже если ваш близкий пропал на два часа и это не типичное для него поведение – пишите заявление в полицию. Bezvests.lv начинают свою работу уже после того, как человека официально объявили пропавшим.