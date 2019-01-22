﻿ Эвелина Хромченко: 30 прописных истин, которые приходится часто повторять, Mixnews.lv

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Эксперту моды Эвелине Хромченко удалось подержать премию ТЭФИ дважды – в 2008 и в 2015 годах программа Первого канала «Модный приговор» получала престижную теле-награду. За годы наблюдений над героями программы Эвелина заметила, что некоторые простые вещи приходится повторять вновь и вновь.

Не стоит волноваться о том, что люди подумают. Людям по большей части наплевать.

2. Окружающие недостаточно внимательны, чтобы заметить ваш глубокий внутренний мир. Дело пойдет быстрее, если ваша внешность будет хотя бы намекать на прелести вашей души.

Вам не должно быть стыдно ничего не понимать в моде. Не стесняйтесь задавать вопросы.

Раздражает, когда люди, не имеющие совсем никакого опыта или хотя бы образования в моде, начинают настаивать на том, что их узкий кругозор должен стать путеводной звездой для всего человечества.

Не тратьте нервы на соревнования с «миллионершей-Вандербильдихой» – вы точно проиграете этот бой.

Не стоит покупать джинсы или что-то другое как у Маши из третьего подъезда. Вы не Маша из третьего подъезда.

Перестаньте жить по принципу «Вот похудею, тогда и приоденусь». Принарядитесь сегодня. Ведь есть же шанс, что вы вообще никогда не похудеете.

8. Не стоит злиться на топ-моделей за то, что они красивее вас. Тем более не надо писать под инстаграм-картинкой юной стройной красавицы глупости в духе «Страшная какая!» или «Пусть ее покормят». Это слишком очевидное проявление зависти.

Да, вам нельзя одеваться так же как 25-летней худышке, если вам 50 лет и у вас пятидесятый размер одежды. Странно, что мне вновь и вновь приходится это повторять.

Не стоит указывать шефу, как готовить и дегустировать, учителю, как учить и учиться, а эксперту моды – как одевать и одеваться.

