﻿ Эвелина Хромченко: 30 прописных истин, которые приходится часто повторять, Mixnews.lv

Эвелина Хромченко: 30 прописных истин, которые приходится часто повторять
Woman | 22 января 2019 года, 12:39
Эксперту моды Эвелине Хромченко удалось подержать премию ТЭФИ дважды – в 2008 и в 2015 годах программа Первого канала «Модный приговор» получала престижную теле-награду. За годы наблюдений над героями программы Эвелина заметила, что некоторые простые вещи приходится повторять вновь и вновь.
- Не стоит волноваться о том, что люди подумают. Людям по большей части наплевать.
2. Окружающие недостаточно внимательны, чтобы заметить ваш глубокий внутренний мир. Дело пойдет быстрее, если ваша внешность будет хотя бы намекать на прелести вашей души.
- Вам не должно быть стыдно ничего не понимать в моде. Не стесняйтесь задавать вопросы.
- Раздражает, когда люди, не имеющие совсем никакого опыта или хотя бы образования в моде, начинают настаивать на том, что их узкий кругозор должен стать путеводной звездой для всего человечества.
- Не тратьте нервы на соревнования с «миллионершей-Вандербильдихой» – вы точно проиграете этот бой.
- Не стоит покупать джинсы или что-то другое как у Маши из третьего подъезда. Вы не Маша из третьего подъезда.
- Перестаньте жить по принципу «Вот похудею, тогда и приоденусь». Принарядитесь сегодня. Ведь есть же шанс, что вы вообще никогда не похудеете.
8. Не стоит злиться на топ-моделей за то, что они красивее вас. Тем более не надо писать под инстаграм-картинкой юной стройной красавицы глупости в духе «Страшная какая!» или «Пусть ее покормят». Это слишком очевидное проявление зависти.
- Да, вам нельзя одеваться так же как 25-летней худышке, если вам 50 лет и у вас пятидесятый размер одежды. Странно, что мне вновь и вновь приходится это повторять.
- Не стоит указывать шефу, как готовить и дегустировать, учителю, как учить и учиться, а эксперту моды – как одевать и одеваться.
- Если вы выйдете в булочную «в чем были», и с грязной головой, знайте, что с большой долей вероятности там вы встретите… всех.
- Красивая и уверенная походка может спасти самый провальный наряд.
- Вежливость придает вам класс.
- Если вы экономите на себе, отказываясь от новой одежды, те, ради кого вы все это делаете, непременно при случае поинтересуются: «А кто тебя просил?». Или воспримут ваши усилия как должное и не оценят их. Вывод: живите для себя – другие подтянутся.
- Хватит покупать одежду для той девушки, которой вы были 25 лет назад. Имейте мужество посмотреть в зеркало и увидеть реальность.
- Если вы сомневаетесь в наряде, подумайте, что о нем сказала бы ваша бабушка.
- Если у вас нет денег на дорогостоящие кремы – спите 8 часов в сутки. Если они у вас есть, все равно спите 8 часов в сутки.
- Старайтесь не плакать по возможности – слезы очень портят кожу вокруг глаз.
- Перестаньте покупать десятками дешевые маечки с веселыми картинками и изречениями. Они кажутся веселыми только вам.
- Бессмысленно завидовать тем, у кого больше денег. У них, поверьте, те же самые проблемы с гардеробом, что и у вас. Эффективнее их решит тот, кто готов решать проблемы, а не тот, у кого больше денег.
- Радость от очередной пиццы не затмит радости от красивого силуэта в зеркале. Если вы уже купили пиццу – выкиньте ее. Если еще не купили – не смейте тратить на нее деньги.
- Для того, чтобы похудеть – нужно регулярно есть здоровую пищу, чтобы отрастить волосы – регулярно стричься у хорошего парикмахера.
- Хотите носить облегающую одежду, но пиццу хотите еще больше? Корректирующее белье никто не отменял.
- Принцев на белых конях не бывает. А если бывает, то им нужны юные принцессы на белых единорогах. Вы юная принцесса на белом единороге? Нет? Так может, просто найти нормального мужчину и получить свою порцию простого человеческого счастья?
- Согласна с утверждением: «Нет любви, есть только ее доказательства». Я недолюбливаю взрослых мужчин, которые дарят своим женщинам дешевые плюшевые игрушки вместо украшений из драгоценных металлов.
- Иногда подходя к вешалке в начале программы, я думаю о том, что героине не помогут стилисты. Но ей может помочь дезодорант и стиральный порошок.
- Часто вижу тетенек, которые косят под девочек, и девочек, которые пытаются выглядеть настолько взросло, насколько это возможно. Хочется познакомить их друг с другом.
- «Зачем мне нарядное платье – куда я в нем пойду?» Странный вопрос… Конечно, туда, где вы еще никогда не бывали – и в основном потому, что в джинсах и кроссовках туда просто не пускают.
29. Не надо носить колготки цвета несвежего трупа. Вот просто не надо и все. Без всяких объяснений.
- Красота не падает с неба – это работа. Так работайте, черт подери.
источник: evelinakhromtchenko.com