﻿ В Риге пройдет ежегодная благотворительная акция "Сердцем к сердце", Mixnews.lv

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8-10 февраля вновь состоится акция «Сердцем к сердцу» в поддержку детей, страдающих от онкологических заболеваний.

Акция пройдет в торговом центре SPICE на втором этаже, в рамках которой каждый желающий может приобрести за пожертвования поделки, сделанные мастерами со всей Латвии. Все собранные средства будут переданы напрямую в фонд Детской Больницы www.bsf.lv, которые занимаются детьми, болеющими онкологией.

В течении трех дней, 8-10 февраля, в торговом центре Spice стартует благотворительная ярмарка латвийских ремесленников, на которой можно будет за пожертвования приобрести различные изделия, приуроченные ко Дню всех влюбленных.

Традиционно, в ярмарке принимают участие как профессионалы, так и все неравнодушные, которые готовятся к мероприятию заранее. В нескольких городах Латвии существуют пункты приема поделок, которые работают до 6 февраля включительно.

Игрушки, украшения, элементы декора и интерьера, сувениры, талисманы, брелоки, керамика и изделия из других материалов - у изделий не будет цены и каждый, кто захочет получить тот или иной сувенир, сможет оставить возможную для себя сумму к шкатулке для пожертвований.

Внимание: Для ярмарки принимаются только поделки, сделанные своими руками. Не принимаются продукты питания (цветы из конфет в том числе), косметические средства (мыла ручной работы в том числе), одежда (сшитая своими руками в том числе), вещи купленные в магазине (игрушки в том числе).

Каждый вечер волонтеры акции считают результаты и выставляют в сети Facebook отчет о проделанной работе. После трехдневной акции все средства передаются в Фонд Детской клинической больницы, который и определяет куда именно направить пожертвования в рамках программы поддержки онкобольных детей.

Акция проводится уже шестой год подряд. Все участники проекта работают на благотворительных началах и всем сердцем ожидают хороших результатов сбора.

Дополнительную информацию можно получить у координатора проекта Елены Тоновой: +371 20218553

Места сбора поделок:



Рига, улица Валдемара 38 (300 кабинет)

Офисное здание

Контактная персона: Наташа Ворн +371 29888903

Понедельник - пятница с 10:00 до 18:00



Семейный Центр ĀBELE

Рига, улица Нометню 47-5 (Вход с ул. Лапу)

Контактная персона: Ольга Скворцова +371 28224099 Понедельник, среда, пятница, субббота: 9:00 – 19:00

Вторник, четверг: 9:00 – 16:00



Кафе «Vilana»

Болдерай, улица Канепью, 16

Контактная персона: Светлана Лапина +371 29526206

Понедельник-пятница с 10:00 до 19:00



Центр "Ģimenes Veselība"

Лиепая, улица Иела, 11 (10 кабинет)

Контактная персона Лидия +371 26421035 (Просьба звонить заранее)

Понедельник-пятница: с 14:00 до 18:00



Яуногрская средняя школа

Огре, проспект Малкалнес, 43

Контактная персона Санатова Светлана +371 26016768

Вторник, четверг с 11:00 до 18:00



