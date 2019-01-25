﻿ Афиша: Стартует ежегодный музыкальный конкурс “Таланты Инессы Галанте”, Mixnews.lv

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«Фонд Инессы Галанте» и «Благотворительный фонд банка Rietumu» объявляют о старте ежегодного конкурса молодых исполнителей классической музыки «Таланты Инессы Галанте».

Для участия в престижном конкурсе приглашаются латвийские вокалисты и музыканты, играющие на клавишных, струнных, духовых, либо ударных инструментах.

Видео-заявки и анкеты принимаются на официальном сайте конкурса до 10 марта. Заявки могут подавать также лауреаты и участники конкурсов прошлых лет. Участие бесплатное.

Конкурс пройдет в 2 этапа: в первом туре жюри будет оценивать видео-заявки участников – именно этот формат определит, какие исполнители пройдут в финал и будут бороться за конкурсные награды. Финалисты конкурса будут объявлены 25 марта. С 1 апреля на официальном сайте проекта начнется публичное голосование, которое определит победителя в номинации «Зрительская симпатия». Второй, заключительный этап конкурса и награждение лауреатов состоится 12 мая в Латвийской национальной библиотеке.

Конкурс «Таланты Инессы Галанте» проходит в тесном сотрудничестве с преподавательским составом Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола.

Перед организаторами проекта стоят следующие цели – раскрыть молодых, талантливых исполнителей, оживить интерес в сфере классической музыки и культуры среди детей и молодёжи, поддержать профессиональную деятельность молодых артистов, обеспечить практический сценический опыт, а также мотивировать к дальнейшему обучению в выбранном музыкальном направлении.

На протяжении уже 6 лет команда организаторов успешно справляется с этими задачами: ежегодно в конкурсе принимают участие до 300 молодых исполнителей, около 70 000 слушателей по всему миру голосуют за своих фаворитов в режиме онлайн, а лауреаты конкурса покоряют мировые сцены.

В состав жюри конкурса «Таланты Инессы Галанте 2019» входят опытные педагоги и профессиональные музыканты: патронесса конкурса Инесса Галанте, Томс Островскис, Сергей Егерс, Дагния Стаке, Андрис Вецумниекс, Тереза Зиберте-Ияба, Улдис Зилбертс.

Лауреаты конкурса в каждой категории получают денежные призы: 200 евро (1-ое место), 150 евро (2-ое место) и 100 евро (3-е место), а также учебные стипендии в размере 500 евро каждому лауреату.

Также денежные вознаграждения в размере 100 евро получают педагоги лауреатов 1 и 2 мест. Помимо призов и стипендий победители получат приглашение выступить на одном из самых значимых музыкальных событий Латвии - фестивале «Summertime – приглашает Инесса Галанте» в концертном зале «Дзинтари», который отмечает в этом году 15-летний юбилей.