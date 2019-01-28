﻿ Искусство в массы: выбраны претенденты на премию Пурвитиса 2019, Mixnews.lv

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12 апреля пройдет награждение и вручение – латвийские художники и скульпторы будут бороться за премию Пурвитиса, самую престижную премию в области изобразительного искусства в Латвии. Да и не только престижную. “Золото” принесет в копилку художника значительную денежную премию. Тоже, знаете ли, на дороге не валяются.

А пока независимые эксперты выбирают претендентов, оценивая выставки и отдельные работы, которые были представлены за 2018 год. Знакомим вас с нашим искусством и потенциальными победителями. Итак, кто столкнется арт-лбами в ближайшее время.

1.АМАНДА ЗИЕМЕЛЕ

Кто это? Аманда Зиемеле 28-летняя художница, которая работает в Риге и временами перебирается в Дрезден, где является студенткой Дрезденской академии художеств.

За что это? Работа “Рыба с ногами” рефлексия о событиях давней давности, точнее, 365 млн.лет назад, когда на территории Курземе из воды выползла самое древнее из ныне известных четырехногих существ - Ventastega cronica.



2.ЭЛИНА БРАСЛИНЯ

Кто это? Элина Браслиня – дочь известного латышского художника, одна из лучших иллюстраторов и графиков молодого поколения. В прошлом филолог, ныне – художник. Помимо выставок, иллюстрации книг и макетирования текстов, участвовала в съемках анимационного фильма "Екабс, Мими и говорящие псы".

За что это? Работа в рамках выставки “Что я бы делала, если бы не иллюстрировала книги”. Феминистический уклон, женское тело, его изменения и чувство стыда за его несовершенство.



3.САРМИТЕ МАЛИНЯ

Кто это? Художница, дизайнер. Родилась в 1960 году, в середине 80-х окончила Резекненскую художественную школу, затем Латвийскую художественную академию. Считается неотъемлимой частью современных латышских арт-проектов.

За что это? За персональную выставку “Слезы”. “Люди стесняются плакать”, посчитала художница и выставила стеклянные капли на мраморе. “Слезы”, кстати, сделала фирма по эскизам Самриты Малини.



4.ГИНТ ГАБРАН

Кто это? Довольно крут, выставляется в Париже. Не лишен любопытных идей: “выступает с инициативой перестроить наши организмы, чтобы с помощью новых энзимов человек мог бы питаться травой или ветвями деревьев”.

За что это? За публичный проект “Трансреальность на улице Зиргу” - один из самых больших объектов в рамках фестиваля Staro Rīga. Арт-платформа происходящее в реальном пространстве дополнялась виртуальной реальностью, а зрители могли путешествовать из одной реальности в другую. Ну и заодно “Трансреальность” прославляла фонды ЕС.



5.РОМАН КОРОВИН

Кто это? Ну, Романа Коровина, кажется, знает каждый. Большой, бородатый художник, в прошлом режиссер рекламных роликов, менеджер Нью-Йоркской галерее, а теперь самобытный художник со самобытными выставками.

За что это? За выставку “Сатори Мастера Ву и Мастера Ли” - цикл фотографий, который повествует о жизни двух вымышленных мастеров дзен буддизма с момента рождения до смерти, об их дружбе, ученичестве, или пути к просветлению, о соперничестве в ходе этого процесса и образах, встреченных ими на своём пути, а также о результате.



6.КРИСТАП АНЦАН

Кто это? Один из самых ярких современных латвийских художников. Окончил Латвийскую художественную академию, но на родине как-то не прижился и отправился повышать профессионализм в лондонский Центральный колледж искусства Сен-Мартен.

За что это? За персональную выставку “Большие воспоминания” на арт-станции Дубулти – его первая выставка в Латвии, где, по мнению жюри, удивил парадоксальными и неожиданными возможностями коммуникации.



7.МАЙЯ КУРШЕВА

Кто это? Художница, чьи работы характеризуют как смешные, дикие, креативные и визуальные (мы не знаем, как это). Как любой современный художник, она использует в своем творчестве все: инсталляции, видео, анимацию и графику.

За что это? Персональная выставка “Обследование”. Фотография точно не передаст, но мы были и нам понравилось. Майя, мы за тебя!



8.ЭРИК АПАЛЯИС

Кто это? Художник, который создает визуальные модели, чтобы при помощи лингвистики объяснить и проанализировать процесс мышления человека. Не пытайтесь разобраться, художник так видит. Эрик учился на английской филологии, а закончил Гамбургскую художественную школу. Вернулся в Ригу и творит.

За что это? За серию работ “Дневники Земли” в рамках Рижской биеннале.



9.КРИСТАП ЭПНЕР

Кто это? Выходец из творческой семьи: отец – режиссер, мать – писательница, сестра – флейтистка. Кристап уверяет, что вокруг него старается экспериментировать в искусстве и вот доигрался, так сказать.

За что это? За видеоинсталляцию “Нельзя меня забыть” в рамках Рижской биеннале – рассказ о том, как поэт Миервалдис Калниньш добровольно в Сибирь уехал.



10.ГРУППА "ОРБИТА"

Кто это? Творческий союз Артура Пунте, Владимира Светлова, Сергея Тимофеева и Александра Заполя. Фактически, мультимедийный поэтический проект «Орбита».

За что это? За выставку “Откуда появляется стих”. Поэты представили несколько комнат, в каждой из которых гости слышали разные версии того как приходит муза. Для кого-то это момент хаоса, для другого – поэтическая машина или пульсация и так далее. Словом, не все так просто. Лучше не браться без подготовки.



11.АНДА ЛАЦЕ

Кто это? Художница и скульптор, которая смело работает с фарфором и не только.

За что это? За перфоманс “Много счастья”. Жюри не скупятся на похвалу: “„Много счастья!” представляется выдающимся примером того, как с помощью искусства можно приблизиться к чему-то значительному: никакого пафоса, назойливого послания или псевдофилософских клише. Анда Лаце переживает красоту хрупкости жизни с помощью эмоционально мощного символизма”







И самая главная новость. Впервые в истори премия Пурвитиса будет присуждена за пожизненный вклад в искусство. И достанется Джемме Скулме.