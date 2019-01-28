﻿ Амината Савадого: “Я не мудрая. Я просто себя загнала”, Mixnews.lv

Woman |

Аминате Савадого двадцать шесть лет и ровно половина ее жизни посвящена вокалу. Но по-настоящему любимицей публики она стала четыре года назад, выступив на международном конкурсе "Евровидение". Потом были и сольные концерты, и сильные выступления в российском телепроекте "Голос", и музыкальные проекты совместно с певцом Маркусом Рива.

По большому счету, Аминату никому представлять не надо. Внешне талантливая, сильная, стильная, успешная, пробивная. Где-то глубоко внутри ранимая, тонкая, нежная.

текст: Евгения Шафранек

"Как раз в январе был юбилей – пять лет со дня выпуска моей первой песни. И я до сих пор с радостью и с удовольствием ее пою. Мне кажется, это очень хорошая песня.

Мне всегда говорили: “Амината, тебе надо быть более активной, более веселой. А ты нудная и скучная”. Я, конечно, люблю заниматься самокритикой и самобичеванием, но в последнее время стала пересматривать и переслушивать свои старые интервью – мне так они понравились и так понравились мои ответы! Мне кажется, я там очень естественная, такая, какая есть.

В принципе, за пять лет моя карьера моя полностью сформировалась, а в жизни произошло много хорошего и много плохого. Мне встречались разные люди, я попадала в разные ситуации. И сейчас я себя чувствую прожженной в какой-то степени.

До сих пор иногда чувствую себя ребенком. Тогда ты слишком полагаешься на людей, думаешь и веришь, что за тебя все сделают. Но как только перестаешь контролировать ситуацию – все идет совсем не по плану.

Для меня было большой проблемой сказать то, что я думаю. Всегда казалось, что я молодая, неопытная, а все вокруг знают лучше, чем я. Из-за этого возникало очень проблем. Потому что научиться уважать людей за опыт и заслуги, а не только за возраст оказалось очень сложно. Где-то под коркой все равно сидит уверенность: старше, значит, умнее. А это не всегда так.

И за последние годы я отчетливо поняла: лучше меня никто не знает и не может знать, что мне нужно, что я хочу и на что я способна.

Раньше не умела говорить "нет". Теперь постепенно учусь. Это, к сожалению, не такой скорый процесс. Сейчас я, хотя бы, поняла, что безотказность – моя проблема и стараюсь с ней справиться.

Я не работаю с теми, с кем мне тяжело работать. С человеком должно быть хорошо, должно быть взаимопонимание. С тем же Маркусом работать было легко и просто.

Я не повышаю голос. Я спокойный лидер и мне самой безумно сложно подчиняться кому-то. И я определенно точно control freak – мне необходимо все контролировать.

Я пробовала работать "на чужого дядю" и меня хватило ровно на две недели. Закончила школу, решила, что надо завязывать с мечтами стать певицей, вступать во взрослую жизнь и смотреть реально на вещи.

Тогда пошла работать в кинотеатр. Подметала залы, собирала попкорн, раскладывала чипсы в треи и проверяла билеты на входе. Все это продолжалось до первого замечания. Директор вызвала в кабинет и попросила работать быстрее. А я не могу быстрее. О чем ей сообщила в какой-то резкой форме. Меня уволили. Если бы не уволили, ушла бы сама. Это были две самые ужасные недели в моей жизни. После чего решила: нет уж, лучше попою пока. И с радостью вернулась в музыку.

Я пока не заложник ситуаций и могу жить для себя. Но прошедшие два года были очень непростыми для меня, с серьезными промахами. Постепенно выбираюсь, но рассказывать пока не хочу.

Я терпеливый человек и на многое могу закрыть глаза. Но когда садятся на шею – взрываюсь. И это уже последняя точка. После этого уже некого прощать или выслушивать – обрываю все контакты, человек вычеркивается из жизни и его больше не существует в моем мире.

И несмотря на это, я очень сентиментальный человек, быстро привыкаю к людям и обстоятельствам. Уйти навсегда, прекратить общение – очень тяжело. Но и этому я учусь. Это тоже, своего рода, умение сказать "нет" и что-то не принимать близко к сердцу.

Гармонии и покоя мне точно не хватает, и я все пытаюсь их найти. Начала даже йогой заниматься. Пытаюсь, по крайней мере. Мне в нее трудно въехать. Все эти задания такие сложные, а без движения сидеть слишком большое испытание. Но я стараюсь понять, прочувствовать, почитать какую-то литературу, углубиться в философию.

Не могу полностью отключиться от проблем. Заметила, что избегаю оставаться наедине с собой и со своими мыслями. Причем раньше очень любила копаться в себе и постоянно этим занималась. А сейчас все время чем-то “забиваю эфир”. Если что-то делаю – в ушах непременно аудиокниги или лекции. Даже сходить душ в тишине не могу. Что-нибудь включаю. Почему так происходит - не знаю. Пробовала разобраться и пробую до сих пор.

Надеюсь, рано или поздно этот бег от себя закончится. Он приносит слишком много беспокойства.

Я не мудрая. Я просто себя загнала и устала. И это усталось не от работы.

Музыка – дело всей моей жизни. Мне бы хотелось, чтобы в моей профессии все работало в какой-то системе, чтобы был какой-то механизм, чтобы не мне одной приходилось принимать каждое решение, чтобы у меня были люди в команде, которые, как и я, искренне заинтересованы в хорошем результате.

Часто бывает ощущение, что бьешься как рыба об лед. Ты делаешь все на максимум, а получается не на максимум. И не по твоей вине. Но и менять рынок на другой не считаю нужным. Мне кажется, чтобы добиваться успеха где-то, надо сначала добиться успеха там, где ты находишься.

Сложно сказать, считаю ли я себя успешной. Скажу так: мне себя всегда мало. Конечно, есть какие-то очевидные достижения: участие в Евровидение, концерт, выпущенный альбом и это все здорово. Но я два дня порадуюсь, а потом ухожу в свое состояние хандры и мне уже вс не нравится, всё не устраивает и всего мало, и уже нужны новые цели и новые победы, а то, что было вчера – уже неинтересно.

Конечно, я могу развеселиться, но чаще рефлексирую. И был период, когда близкие и друзья все время хотели меня выдернуть из этого состояния. Сейчас, правда, стало получше, потому что я все-таки стараюсь работать над собой, отгонять эти мысли. Получается? Нет! (Смеется)

Чем бы ты ни занимался, в том числе и музыкой, надо всегда понимать, что не все вокруг желают тебе добра и не всё всегда будет получаться легко. Но если оставаться преданным своему делу и продолжать идти к своей мечте, тогда все обязательно получится!"