﻿ Советы эксперта: мясной салат - уже прошлое, Mixnews.lv

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Полезным питанием мы интересуемся все больше: чаще едим салаты, предпочитаем простые и понятные блюда. Но у большинства латвийцев по-прежнему недостаточно знаний, о том, что же такое сбалансированное питание. И чаще всего они ошибаются при выборе комплексных обедов: жареное, жирное, сплошной микс и сверху майонез.

Сертифицированный специалист по питанию Светлана Алексеева дает свои советы. Ежедневная спешка - не повод питаться неправильно. Нарезанные фрукты и овощи, смузи, соки холодного давления – сейчас в магазинах можно найти очень широкий выбор полезных закусок.

Предпочитаем простоту

В Латвии в топе вегетарианский и веганский образа жизни. Поэтому все больше кафе и ресторанов предлагают именно такое, легкое меню. Вопреки мнению большинства о том, что подобными блюдами не наестся - ошибочны. Наоборот, они зачастую бывают более сытными, но зато и более полезными - сказывается состав из растительных продуктов, в которых меньше жиров и больше клетчатки, витаминов и минералов.

«Люди все больше предпочитают простую, а не «сложносочиненную» еду –например, приготовленные на гриле мясо, рыбу или овощи. Все более популярными у нас становятся так называемые тарелки Будды. Это концепция питания, при которой богатые питательными веществами продукты расположены отдельно – по кругу или слоями, что придает блюду эстетический вид. Мы все чаще «едим глазами» и стремимся к красоте и за обеденным столом».

Добавляем овощи

Добиться правильного баланса питательных веществ довольно трудно, потому что знаний на эту тему не хватает.

«Сегодня охотно выбирают богатые клетчаткой зерновые продукты, однако зерновые мы, по большей части, употребляем в виде не всегда полезных хлебных изделий. Особенно это касается белого хлеба, в составе которого ничтожное количество клетчатки, но зато встречаются некоторые Е-вещества.

Однако, если нет проблем с непереносимостью глютена, то и нет основания избегать таких продуктов. Те же зерна пшеницы - это хорошая альтернатива рису, гречневой и перловой крупам, и являются великолепной составной частью сытных салатов».

Также в нашем питании недостаточно овощей, и, как правило, в нам на стол они попадают в переработанном виде – супах, рагу, запеканках.

Специалист поясняет: «В день рекомендуется съедать по крайней мере полкилограмма овощей, и это обычно людей пугает. Однако с жирными кислотами все наоборот – их мы получаем слишком много, и главным образом с переработанными мясными продуктами – колбасами, окороками, копченостями».

Cалаты без майонеза

Понятия о здоровом питании меняются и с возрастом. Изменения в питании легче принять тем, кто не достиг порога 30 лет. Позже, особенно людям старшего возраста, нередко приходится разъяснять, что салат – это отнюдь не мясной салат, винегрет или другая смесь переработанных продуктов с большим количеством майонеза.

Однако ошибочным является и мнение, что салат – только сухие листья салата.

«Салаты можно сделать интересными, дополнив их орехами, маслинами, семечками, вялеными на солнце помидорами и другими вкусными добавками. А вот с соусами надо быть осторожнее, потому что нередко в них прячется больше калорий, чем в самом салате»

Рекомендуется класть соус в отдельную посуду и самим заправлять свою порцию салата, контролируя количество соуса. Готовя салатную заправку, майонез можно заменить йогуртом и дополнить его горчицей, соусом tabasco, чесноком и различными приправами. Кроме того, хорошей альтернативой соусам является хумус и размельченный в блендере авокадо.