﻿ Технический прогресс: 4 современных устройства, о которых вы не знали, Mixnews.lv

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Интернет вещей стал настоящим – от умного зеркала к умному городу. И уже сегодня существует более 11 млрд устройств, которые обмениваются между собой информацией. Причем некоторые из них напоминают предметы из научно-фантастических фильмов.

Умное зеркало "HiMirror"

Представьте, что вы посмотрелись в зеркало, а оно порекомендовало вам, какой крем для лица выбрать, а заодно напомнило о предстоящей встрече.

И это реальность. Умное зеркало "HiMirror" использует технологии распознавания лица и управляется через приложение в мобильном телефоне.

Некоторыми из доступных зеркальных устройств такого типа можно управлять голосом, в другие встроены камеры, которые сканируют кожу лица и анализируют ее состояние.

"Говорящая" одежда

Одежда, которая собирает информацию о здоровье своего хозяина и дает советы? Запросто. Такую одежду уже можно купить и носить. Не забудьте только скачать соответствующую аппликации.

Если вы хотите достичь лучших результатов, например, в йоге, можно приобрести работающие через Bluetooth спортивные штаны "Nadi X", которые начинают вибрировать в районе бедер, колен или щиколоток, когда пришло время изменить позицию тела.

Для энтузиастов бега бренд "Lumo Bodytech" предлагает шорты, в которые встроены сенсоры, измеряющие ритм сердечной деятельности и скорость бега.

О безопасном загорании позаботился французский производитель "Neviano", создав купальник, который фиксирует вредную интенсивность УФ-излучения и присылает на телефон сообщение о том, что пора в тень.

Умный город

Как свидетельствует статистика предприятия по исследованиям и анализу рынка "Navigant Research", в настоящее время в мире реализуется уже 355 проектов умных городов.

Например, в Барселоне ночное освещение включается только в момент, когда рядом проходят люди, а умные урны для мусора посылают обслуживающему предприятию сигнал, что они полны.

Устройства, установленные на лондонских автостоянках, сообщают водителям о свободных местах, а копенгагенская система светофоров улучшена за счет более удобной для велосипедистов организации потока автотранспорта. Прогнозируется, что в такие и аналогичные решения города до 2025 года инвестируют более 88 млрд долларов.

Другое здравоохранение

Уже сейчас можно купить браслеты, которые фиксируют информацию о состоянии здоровья. Собранные ими сведения пригодятся врачам, а в будущем здравоохранение будет становиться все более цифровым.

Одно из новейших достижений в мире – глюкометр, проверяющий уровень глюкозы в крови пациента, считывая его с сенсора, который носится на руке. Это устройство позволяет больным диабетом первого типа все время следить за своим состоянием и делать инъекции только тогда, когда это необходимо.

А, например, разработанное "Philips" решение "e-Alert" в реальном времени следит за работающей в больнице техникой и жизнеподдерживающей аппаратурой, своевременно выявляя потенциальные повреждения.