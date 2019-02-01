﻿ Мнение эксперта: Спектрограмма - новый взгляд на здоровье, Mixnews.lv

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Можно до бесконечности сдавать анализы и скупать комплексные витамины пачками, но никак не улучшить свое состояние здоровья. Почему? Потому что и анализы не всё покажут, и не все витамины усваиваются, и еще тысяча и одна причина.

Вероника Стрельцова, основательница медицинского центра эстетической медицины Art of Beauty рассказывает о новинке, которая поможет нам сохранить здоровье - спектрограмме.

"Волосы дают больше возможностей, позволяя проследить состояния здоровья человека и определить период жизни, когда произошел сбой в организме. Поэтому в них лучше всего будет отражен дефицит (или избыток) минеральных элементов во всем организме.

Зачем нужно знать, как обстоят дела с минеральным обменом? Чтобы избавить вам от многих проблем со здоровьем. Испортились ногти и зубы, никак не пройдут ранке в уголках рта, есть сложности с памятью, появилась сыпь или пигментные пятна, ослабли мышцы или болят суставы - обнаружить дефицит каких-либо микроэлементов или, наоборот, избыток, как и можно при помощи спектрального анализа волос.

****Спектрограмма – современное диагностическое исследование минерального профиля организма по наличию и концентрации химических элементов в волосах.

В отличие от обычного анализа крови, который покажет только текущее состояние минеральных веществ, спектральный соберет всю информацию об элементах, которые накапливались в организме несколько лет и выявит склонность человека к некоторым заболеваниям.

Суть метода

Каждому полу, возрасту и телосложению соответствуют свои пропорции элементов. И чтобы организм человека хорошо функционировал, уровень микроэлементов должен находиться в норме.

При помощи спектрального анализа волос можно увидеть является ли количество макро- и микроэлементов в организме оптимальным и соответствует ли оно вашим физиологическим потребностям, правильно ли вы питаетесь, имеются ли у вас хронические заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, либо предрасположенность к ним.

Более того, можно понять, как на ваше качество жизни влияют вредные привычки и насколько безопасной является та среда, в которой вы живете и работаете и даже насколько хорошо функционируют ваши внутренние органы: печень, желудок, почки и т.д.

Что к чему

Например, вегетарианцам, которые отказались от пищи животного происхождения, как правило, не хватает кобальта. Что приводит к развитию гиперпигментации кожи, дегенеративным изменениям в спинном мозге, нарушению менструального цикла у женщин.

При недостатке марганца снижается память, задерживается рост волос, может возникнуть витилиго, ожирение, бесплодие, развивается дисфункция яичников и т.д.

Недостаток меди негативно отражается на процессе кроветворения, состоянии нервной системы, усиливает вероятность возникновение аллергии на коже.

Повышенное содержание некоторых элементов может быть не менее опасно, чем их недостаток. Те же патологии иммунитета и дыхательных путей часто обнаруживают у детей, в крови которых выявляют большое содержание никеля и кадмия, если родители часто курят рядом с ребенком.

А вот очаговая алопеция возникает из-за дефицита натрия, железа, калия, марганца, тотальная же алопеция говорит о нехватке цинка.

Когда уже пора...

Подобная проверка никому не повредит. Но есть ряд показателей, когда лучше не затягивать исследование. Ослабленный иммунитет, аллергии, повышенная раздражительность как проявление синдрома хронической усталости, недостаточный эффект при традиционной терапии сердечно-сосудистых заболеваний, бесплодие, нарушения функций щитовидной железы, хронический стресс, резкое ухудшение состояния волос, кожи, ногтей, остеохондроз и многое другое.

Такой анализ можно сделать в нашей Клинике. Для спектрального анализа состригают прядь волос из нескольких зон затылочной области общей шириной 1 см и длиной 3-4 см. Чаще спектральный анализ волос включает определение комплекса 25 основных (эссенциальных) микроэлементов либо 40 (25 основных и 15 дополнительных, в т. числе токсичных элементов). По результатам спектрального анализа волос составляется индивидуальная программа коррекции нарушения минерального обмена и рекомендации по питанию.