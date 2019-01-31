﻿ Дух захватывает: подводные фотографии с конкурса Ocean Art 2018, Mixnews.lv

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Это один из самых престижных конкурсов подводной фотографии. Снимки с Ocean Art 2018 Underwater Photography Competition. И это невозможно красиво...



На границе двух миров. Группа островов в центральной части Тонга в Тихом океане.

Фото Grant Thomas_





Первое место в категории «Макро». Кайлуа-Кона, Гавайи.

_Фото Jeff Milisen





Американский гидролаг — хрящевая рыба, обитает в умеренных водах северо-восточной и центрально-восточной части Тихого океана. на острове Херст, Канада.

Фото Claudio Zori





Серый тюлень.

Фото Greg Lecoeur_





Калифорнийский морской лев. Калифорнийские морские львы отличаются сообразительностью и способностью приспосабливаться к различным антропогенным изменениям в окружающей среде.

_Фото Tyler Schiffman_





Существо Favorinus pacificus с яйцами в Анилао, Филиппины.

_Фото Flavio Vailati_





Улитка Polycera quadrilineata.

_Фото Fredrik Ehrenstršm_





Гигантский морской дьявол. Это самый крупный из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 9.1 м (в основной массе 4—4.5 метра), а масса крупных экземпляров — до 3 тонн.

_Фото Alvin Cheung_





Настоящий динозавр. В Соединенных Штатах острорылый крокодил встречается в южной части Флориды (а также, в Пуэрто-Рико), однако, в связи с потеплением климата, границы ареала могут расшириться дальше на север.

_Фото Antonio Pastrana_





Дельфины в Бимини, Багамские острова.

_Фото Eugene Kitsios_





Обыкновенная песчаная акула — хрящевая рыба больших размеров, встречающаяся в тёплых прибрежных водах субтропиков.

_Фото Debbie Wallace_





Аквалангист и подводная растительность.

_Фото Andrea Falcomatà_





Краб в Виктории, Австралия.

_Фото P.T. Hirschfield_





Обед на острове Реюньон.

_Фото Miguel Ramirez_





Голожаберный моллюск Hypselodoris bullocki nudibranch на Бали, Индонезия.

_Фото Bruno Van Saen_





Столкновение двух миров. Новый Южный Уэльс, Австралия.

_Фото Jordan Robins_





И снова в объективе граница двух миров. На этот раз в Красном море, Египет.

_Фото Tobias Friedrich_





Горбатый кит и её китёнок в Сен-Жиле, Остров Реюньон.

_Фото Francois Baelen_



_источник: feedup.ru