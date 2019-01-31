﻿ Дух захватывает: подводные фотографии с конкурса Ocean Art 2018, Mixnews.lv

Дух захватывает: подводные фотографии с конкурса Ocean Art 2018
Это один из самых престижных конкурсов подводной фотографии. Снимки с Ocean Art 2018 Underwater Photography Competition. И это невозможно красиво...
На границе двух миров. Группа островов в центральной части Тонга в Тихом океане.
Фото Grant Thomas_
Первое место в категории «Макро». Кайлуа-Кона, Гавайи.
_Фото Jeff Milisen
Американский гидролаг — хрящевая рыба, обитает в умеренных водах северо-восточной и центрально-восточной части Тихого океана. на острове Херст, Канада.
Фото Claudio Zori
Серый тюлень.
Фото Greg Lecoeur_
Калифорнийский морской лев. Калифорнийские морские львы отличаются сообразительностью и способностью приспосабливаться к различным антропогенным изменениям в окружающей среде.
_Фото Tyler Schiffman_
Существо Favorinus pacificus с яйцами в Анилао, Филиппины.
_Фото Flavio Vailati_
Улитка Polycera quadrilineata.
_Фото Fredrik Ehrenstršm_
Гигантский морской дьявол. Это самый крупный из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 9.1 м (в основной массе 4—4.5 метра), а масса крупных экземпляров — до 3 тонн.
_Фото Alvin Cheung_
Настоящий динозавр. В Соединенных Штатах острорылый крокодил встречается в южной части Флориды (а также, в Пуэрто-Рико), однако, в связи с потеплением климата, границы ареала могут расшириться дальше на север.
_Фото Antonio Pastrana_
Дельфины в Бимини, Багамские острова.
_Фото Eugene Kitsios_
Обыкновенная песчаная акула — хрящевая рыба больших размеров, встречающаяся в тёплых прибрежных водах субтропиков.
_Фото Debbie Wallace_
Аквалангист и подводная растительность.
_Фото Andrea Falcomatà_
Краб в Виктории, Австралия.
_Фото P.T. Hirschfield_
Обед на острове Реюньон.
_Фото Miguel Ramirez_
Голожаберный моллюск Hypselodoris bullocki nudibranch на Бали, Индонезия.
_Фото Bruno Van Saen_
Столкновение двух миров. Новый Южный Уэльс, Австралия.
_Фото Jordan Robins_
И снова в объективе граница двух миров. На этот раз в Красном море, Египет.
_Фото Tobias Friedrich_
Горбатый кит и её китёнок в Сен-Жиле, Остров Реюньон.
_Фото Francois Baelen_
_источник: feedup.ru