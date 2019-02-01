﻿ Научно доказано: наш успех зависит от того, с кем мы вступаем брак, Mixnews.lv

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Исследования показали, что люди, у которых есть надежная поддержка в лице второй половинки, более склонны приниматься за решение сложных задач.

Осознаете вы это или нет, но ваш успех и взгляды на жизнь очень сильно зависят от людей, которыми вы себя окружаете. По словам ученых, успех во многом определяется тем, с кем вы вступаете в брак.

Так, результаты недавнего исследования, опубликованные университетом Карнеги Меллон, показывают, что супруг/супруга могут оказывать огромное влияние на принимаемые вами решения, в конечном итоге способствуя или мешая вашему успеху.

Доказано, что люди, у которых есть надежная поддержка в лице второй половинки, более склонны «позволять себе преуспеть в жизни».

Люди, которых поддерживает партнер, склонны приниматься за решение более сложных задач. К такому выводу ученые пришли после изучения жизни 163 семейных пар. Перед каждым из партнеров был поставлен выбор: решить простую задачку или же посоревноваться за некий приз. При этом исследователи тщательно документировали все разговоры супругов между собой.

Как выяснилось, те из участников эксперимента, кому была оказана большая поддержка со стороны партнера, чаще соглашались бороться за вознаграждение. И наоборот – те, кого в семье поддерживали менее активно, делали свой выбор в пользу простого задания.

Но на этом исследования не закончились. Когда ученые связались с теми же парами спустя полгода, то обнаружили, что у тех, кто соревновался за приз, стали крепче отношения, улучшилось благосостояние и повысился общий уровень счастья по сравнению с теми, кто предпочел воздержаться от конкуренции.

Как говорит Брук Фини, профессор психологии и автор исследования, команде ученых удалось доказать, что поддержка, которую люди получают в момент принятия важных решений (вроде выбора новой работы или расширение круга знакомств), очень сильно влияет на их будущее благосостояние.

Партнер либо помогает вам добиться успеха, мотивируя использовать открывающиеся перед вами возможности, либо же препятствует вам в этом, снижая вероятность того, что вы воспользуетесь существующими возможностями роста.

Известные пары подтверждают выводы ученых

Наверное, самым лучшим доказательством теории ученых являются самые известные пары современности. Барак и Мишель Обама, Марк Цукерберг и Присцилла Чан, Jay-Z и Beyonce – и это лишь несколько наиболее знаковых союзов.

Все они выходцы из разных миров и работают в разных сферах, но каждый признает одну и ту же истину: они ни за что бы не добились успеха, если бы не помощь их любимых.

В 2011 году в интервью с Опрой Уинфри предыдущий президент США Барак Обама признался: «Безусловно, все мои достижения были бы невозможными без Мишель. Ранее ты спрашивала меня, что помогает мне не сойти с ума, поддерживать равновесие и справляться со стрессом. Что ж, это как раз эта прекрасная женщина. Она не просто замечательная первая леди, она – моя опора. И я каждый день во многом на нее полагаюсь».

Еще один пример – Марк Цукерберг и его напутственная речь студентам Гарварда в 2017-м году. Основатель социальной сети Facebook посвятил всю свою работу жене: «Присцилла – самый дорогой мне человек в этом мире, поэтому брак с ней – это самая важная вещь, которую я построил в своей жизни».

Однако не только женщины могут поддерживать своих супругов. Королева RnB Beyonce тоже считает, что стала успешной благодаря поддержке со стороны мужа Jay-Z. По словам певицы, он помогает ей абсолютно во всем: «Я бы не стала той женщиной, которую вы сейчас видите, если бы дома меня не ждал этот мужчина. Знание, что он там, залог моего успеха».

Каждый из нас по-своему определяет понятие успеха. Быть может, некоторые из вас даже не задумываются о браке, но вы не можете отрицать существование тех прекрасных чувств, которыми наполняет вашу жизнь любимый человек.

Находиться рядом с тем, кто верит в вас и мотивирует играть по-крупному, поистине бесценно. Подобные отношения не только помогают достигать успеха, но и делают вас счастливыми и благодарными.

А еще говорят, что успех кажется меньшим, если вам не с кем им поделиться.

источник: cluber.com.ua