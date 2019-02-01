﻿ Культпоход: 10 выставок февраля, которые стоит посетить, Mixnews.lv

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Чтобы не прослыть, так сказать, невежественным. Рассказываем, куда стоит заглянуть в феврале и что увидеть.

1. Стеклянный лабиринт Эрнеста Витиньша

Любой жизненный путь захватывающий, иногда путанный, порой, обманчивый... лабиринт. И творческий процесс скульптора Эрнеста Витиньша – процесс иногда тупиковый и неверный, а временами наполненный знаниями и новыми впечатлениями. А каким путем пойдете вы?

Это можно выяснить с 1 февраля до 17 марта в Рижском художественном пространстве, где будут представлены четыре крупноформатные стеклянные скульптуры, созданные в авторской технике нагромождения стекла.



2. Борис Лурье и NO!art

Движение NO!art, основанное Борисом Лурье, объединило в себе искусство и социальный протест. Еще одна возможность проявить бунтарский дух и идти против течения. Правда, сколько таких несогласных мир видывал!

Музей Рижская биржа до 10 марта



3. Арт-трио “Melos”

Выставка «MELOS» – проект сотрудничества между художницами Анной Цейпе, Викой Экстой и Лигой Спунде. Когда ты в последний раз переживал сцену любви, достойную воплощения в фильме?

А ты когда-нибудь представлял себя в подобной сцене на экране? Выставка предложит вжиться в роль главного героя некой мелодрамы – в надежде, что любовь в жизни потом станет привлекать намного больше, чем любовь в кино.

С 18 января по 24 февраля в Творческой мастерской выставочного зала АРСЕНАЛ.



4. Дневники погоды

“Дневники погоды” - приглашая взглянуть на современную моду глазами художников Исландии, Гренландии и Фарерских островов, вдохновлённых красотой северной природы и её суровыми климатическими условиями.

С 7 февраля по 31 марта в Музее декоративного искусства и дизайна



5. Выставка Лаймы Бикше "Ближе"

На выставке "Ближе (И всегда кажется, что я оказываюсь ближе)" Лайма Бикше представляет 10 картин об отношениях. С самой собой, с окружающими, с воспоминаниями. Много личной реальности, раздумий и вопросов.

С 13 февраля до 9 марта в арт-галерее Daugava по адресу: Рига, улица Аусекля, 1.



6. Выставка "Интерьер и экстерьер"

Картины, скульптуры, а также предметы быта из собрания Юрмальского городского музея можно будет осмотреть до 17 марта



7. Персональная выставка Яниса Екабсона

Яркие, солнечные, жизнелюбивые полотна художника Яниса Екабсона собраны в экспозицию, которая называется “Вот здесь”. Здесь – это в Юрмальском культурном центре”. Лаконичные линии, тихая природа, позитивное отражение жизни и невероятные пейзажи можно увидеть **до 4 марта



8. Фестиваль ледовых скульптур

Работу над созданием ледовых скульптур художники начнут 4 февраля, и продолжится она до 8 февраля. В этом году на фестиваль приедут 30 всемирно известных скульпторов из 7 стран – Латвии, Литвы, России, Беларуси, Украины, США и Канады. Задача художников на сей раз – из более чем 70 тонн льда изваять скульптуры на тему «Кино».

XXI Международный фестиваль ледовых скульптур пройдет в Елгаве пройдет c 8 по 10 февраля

9. Выставка китайского искусства

Немного экзотики. В творческом пространстве IntRīga на улице Вагнера, 14 с 4 по 8 февраля будет представлена выставка искусства Китая из Китайского Культурного Центра Min Qin. Это фарфоровые художественные работы и некоторых из них насчитывают уже три века.

10. Портрет в портрете

Необычное дополнение к выставке “Портрет в портрете” - лучшие работы участников образовательной программы «Я и искусство». Вот уже на протяжении 16 лет эта давно полюбившаяся посетителям музея программа с неизменным успехом дважды в неделю собирает тех, кто хочет попробовать свои силы в живописи. На этой выставке посетители увидят работы, выполненные как детьми, так и взрослыми. В музее они все работают вместе, ведь искусство не делит людей по возрасту.

Со 2 по 24 февраля в вестибюле главного здания Латвийского Национального художественного музея