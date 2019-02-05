﻿ #Чиберия: в Чикаго аномально низкая температура - жители креативят, Mixnews.lv

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Вот уже несколько дней на Среднем Западе США установились рекордно низкие температуры. Больше всего досталось штатам Мичиган, Висконсин и Иллинойс, где пару даже объявляли чрезвычайное положение - термометра опустился до отметки -50С.

Однако жители заиндевевших городов бодрости духа не теряют и активно выкладывают в социальные сети весь креатив, на который способны.

Топовым можно смело назвать Чиберия - производное от Чикаго и, как можно догадаться, Сибирь.

Комментаторы уже сравнили снимки с кадрами из эпических фильмов - катастроф.















































