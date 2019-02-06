﻿ Диетология: Старые привычки – старый вес, Mixnews.lv

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Для того чтобы удержать вес, нужно изменить систему питания раз и навсегда. Помните: старые привычки – старый вес, новые привычки – новый вес.

Вероника Стрельцова, владелица медицинского центра эстетической косметологии Art of Beauty рассказывает о новом подходе к привычному понятию "диета".

Слово "диета" в греческом языке значило – "образ жизни". Обратите внимание: не голод, не жесткие ограничения в питании, а именно образ жизни. А это сбалансированный рацион и регулярная физическая активность.

Практика показывает, что не каждый может запросто и легко радикально изменить свой режим. И, увы, не всегда помогают прописные истины, не всегда работают вызовы и "челленджи". Иногда взяться за себя может помочь только очень узкопрофильный специалист. Личный подход – личный результат.

Не получается работать самостоятельно или в команде – обратите внимание на личного специалиста по питанию.

Когда уже пора?

Коррекция веса – это не тольно похудение. Иногда диетологи работают и в "обратном порядке". Недостаток веса, жировой и мышечной массы – не меньшая проблема, чем избыточный вес.

Если у вас расстройства работы пищеварительной системы или наследственно-обусловленные заболевания, требующие тщательного соблюдения специальной диеты, например, целиакия, сахарный диабет, фенилкетонурия и т.д.или вы чувствуетен необходимость в корректировке рациона питания – значит, пора обратиться к профессионалу.

Причем основная задача личного специалиста по питанию – разработка принципов здорового питания и правильного пищевого поведения индивидуально для каждого пациента.

Идеальная фигура – это не только вес

Для начала, и вам, и вашему консультанту необходимо понять суть проблемы. Для этого делается диагностика состава тела. Процедура недорогая, быстрая и очень эффективная. Меньше, чем за минуту можно узнать и общее содержание жидкости в организме, и какой процент веса составляют жировые ткани, безжировая масса тела, скелетно-мышечная масса, белковая и минеральная составляющие.

Дело в том, что изнурять себя диетами или физической нагрузкой, а то и тем, и другим в тандеме, может привести не только к серьезным проблемам с пищеварением. Сюда же можно подключить снижение иммунитета, деффицит полезных веществ и минералов в организме и т.д. Стоит ли идеальная талия того, чтобы проснулись хронические заболевания или появились новые – большой вопрос.

Поэтому, конечно, идеальной фигуры достичь реально и сделать это нужно, но грамотно и без рисков.

В нашей клинике можно сделать и лабораторную диагностику состава крови, в том числе и гормональный статус. Диагностика состава тела и детальный анализ крови помогут разработать индивидуальный план питания.

Но самое главное, специалист не отпустит вас на "вольные хлеба" с рекомендациями, о которых вы забудете через неделю. Нет, индивидуальный консультант будет наблюдать за вами весь период активной фазы коррекции веса и на последующем этапе сохранения результата. А ведь очень важно, чтобы рядом был тот, кто видит вашу цель вместе с вами.

Что будет?

Результатом соблюдения программы питания, составленной специалистом по питанию, станет нормализация веса, улучшение биохимических показателей крови, достижение правильного соотношения мышечных и жировых тканей, укрепление иммунных функций организма, значительное улучшение состояния эндокринологических, сердечно-сосудистых и гастроэнтерологических заболеваний, коррекция недостатков фигуры, повышение общего жизненного тонуса и нормализация психоэмоционального фона.

Советы от Art of Beauty

Сбалансированное питание — залог здоровья. Только так организм получает все необходимые ему витамины и микроэлементы.





Любые ограничения — стресс для организма. Резкая смена привычного рациона может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.



Каждое утро (натощак) выпивайте стакан теплой воды – он разбудит организм и «запустит» процесс пищеварения. Как можно больше воды пейте и в течение дня.



Для нормализации обмена веществ необходимо дробное питание небольшими порциями каждые 3 часа. Ужин за 3 часа до сна.



Каждый основной прием пищи должен содержать белок, сложные углеводы и клетчатку.



Пищевая клетчатка, или пищевые волокна – это съедобные, но неперевариваемые части растительных продуктов, к которым относятся фрукты, овощи, злаковые и бобовые. Клетчатка стимулирует работу кишечника, помогая пищеварению, и участвует в процессах очищения организма. В течение дня необходимо употреблять продукты, содержащие суммарно до 30г клетчатки.



Обязательны регулярные физические нагрузки и не менее 40 минут пешей прогулки в день.