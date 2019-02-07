﻿ Культпоход: северные "Дневники погоды" в рижском музее, Mixnews.lv

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Рижский Музей декоративного исукусства и дизайна не так уж и часто балует выставками, которые смело можно характеризовать, как #mustvisit. Но "Дневники погоды" - именно такой случай.

Современная мода глазами художников Исландии, Гренландии и Фарерских островов, которая сформировалась под влиянием самобытной нордической культуры и искусства, дополнилась красотой природы и ее суровыми климатическими условиями.

Выставка появилась, благодаря тандему двух художниц-кураторов. Сара Купер(США) и Нина Горфер (Австрия) два года путешествовали по северным краям, посещали местных художников и дизайнеров, а свои впечатления трансформировали в некую визуальную поэзию - портретные фотографии, дополненные цветовыми слоями, текстурой и символизмом.

Кроме того, здесь представлены и дизайнерские текстильные инсталляции, а это уже совсем другая история.

Выставка небольшая - час за глаза обойти все от гардероба до гардероба. Но нам очень понравилось, поэтому смело рекомендуем заглянуть, оценить, проникнутся, а потом, кто знает, может быть, отправится в Исландию и увидеть этот инопланетный нордический мир своими глазами.

Рижский Музей декоративного искусства и дизайна

Рига, улица Скарню, 10/20

7 февраля - 31 марта

