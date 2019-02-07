﻿ Абсурдопедия - ресурс, свободный от здравого смысла, Mixnews.lv

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Мы помним баронскую мудрость о том, что с серьезным лицом надо сражаться. Возможно, мы немного слоупоки и вы уже давно знаете, но мы все равно не могли не поделиться. Знакомьтесь, "Абсурдопедия - ресурс, свободный от содержания, пафоса и здравого смысла".

В описании платформы сказано: "Абсурдопедия — это энциклопедия, полная обмана и дезинформации. Мы — не Википедия, нас не интересует порнография население пригорода Тегусигальпы и отличия микросхемы К155ЛА7 от AT45DB642. Факты — ничто, фарс — всё. Скажем «нет» реальности!"

И все-таки, информация, которую там собрали, частично фантастическая, частично правдивая, точно ироничная и поднимающая настроение. Мы прошлись по странам, утерли слезы рукавом и решили: пора познакомить с этой красотой всех!

БРАЗИЛИЯ

Больше половины Бразилии поросло сельвой, то есть прекрасным тропическим лесом с бесподобными орхидеями. Когда кому-то желают удачной дороги под тенистыми кронами тропических деревьев, то бразильцы так и говорят, прощаясь, — «иди лесом».

Ещё в Бразилии есть кофейные плантации и замечательный кофе, подаваемый в постель вместо будильника.

Главной достопримечательностью Бразилии является бетонный Христос как достойный ответ металлическому Весеннему Будде из Китая.

Основой экономики Бразилии является футбол, включающий продажу подписанных знаменитостями мячей, футболок и фотокарточек.

АТЛАНДИДА

Атлантида — неудачный международный эксперимент Древнего Мира по возведению искусственных островов.

Построить искусственный остров посреди Атлантического океана впервые пришло на ум финикийцам, которые возили из Америки в Египет сушёный табак для бальзамирования фараонов и нуждались в транзитном порту для отдыха своих гребцов, так как безостановочное плаванье через всю Атлантику без захода в порт, было опасным делом для финикийских трирер.

Проблемы начались сразу же по окончании строительства, так как присланные ревизоры отметили несостыковку в документах, по которым выходило, что стены домов будто бы отлиты из чистого золота, а реально были покрыты штукатуркой на золотой краске, поэтому столь же ярко сверкали и переливались на солнце, но стоили в 100000 раз меньше заявленного. Кроме того причалы на 1200 кораблей могли принять лишь десятую часть судов.

ТРАНСИЛЬВАНИЯ

Трансильвания (от слова транс) — местность, расположенная где-то между Румынией, Венгрией и Молдавией, что не мешает ей числиться штатом США. Самый процветающий регион Европы после Албании, Мордовии и Мытищ.

Точное местоположение Трансильвании до сих пор остается загадкой. Ни одна научная экспедиция, посланная туда, не вернулась. Вернее не вернулась из транса. Телеграфное и почтовое сообщение с Трансильванией крайне ненадежны.

В отличие от географии, население Трансильвании легко изучать по косвенным данным. Известно, что каждый вампир должен в полнолуние выпивать кровь как минимум одного человека. Выпитый сам становится вампиром. Начиная с переезда Дракулы прошло приблизительно 13000 полнолуний. Таким образом, население Трансильвании составляет 213000 или 6.741*103926 человек, что значительно превосходит количество элементарных частиц во Вселенной. Трансильвания также известна как место с наибольшей плотностью населения.

Основные статьи импорта Трансильвании — древесина (преимущественно осиновых пород), чеснок, серебро и охотники на нежить. Экспорт сырья и предметов потребления отсутствует.

МОНГОЛИЯ

Страна, а возможно даже государство в восточной части России Азии, страна известная своим всеобщим нигилизмом и пофигизмом по отношению ко всему миру, а также известная нигилизмом и пофигизмом всего мира по отношению к Монголии.

Мало кто сегодня в мире знает точно, где находится Монголия. Прекрасно об этом знают только жители России и Китая. Учёные, мыслители, да и просто обыденные жители других стран пытаются узнать у русских и китайцев, где находится Монголия путём бесконечных расспросов.

Монголия знаменита своими оригинальными музыкальными инструментами— губным органом, однострунной гитаро-скрипкой, на которой играют медиаторо-смычком, монгольской волынкой с мехом для кумыса, барабаном с клавишами и синтезатором YAMAHA со встроенной мандолиной и мандаринами.

КАЛИФОРНИЯ

В то время как Флорида с Диснеем — это витрина Америки, Голливуд — это та часть тела, которые обычно скрывают от посторонних все приличные люди.

Северная часть Калифорнии принадлежала русским, которые искали здесь пушных зверей на шубы своим жёнам. До сих пор половину Лос-Анджелеса населяют их дальние родственники, которых боятся даже негры.

В южной Калифорнии никогда не бывает дождей летом — с мая по август. Это действительно не так уж плохо, так как отсутствует грязь. И это было бы совсем здорово, если бы весь урожай кукурузы не засыхал на корню.

Официальные религии Калифорнии — гомосексуализм и анаша.

Здесь никто из среднего класса не живёт в своём доме, снимая жильё у соседей, которые в свою очередь взяли её в аренду ещё у кого-то. Кто является последним владельцем всех сдаваемых в наём домов страны — непостижимая загадка.

ИРЛАНДИЯ

Ирландия — одна из самых загадочных и неизведанных стран мира, которую никто, кроме жителей, даже на карте найти не могут. Именно поэтому все сведения об Ирландии крайне запутаны, непонятны и труднопроизносимы.

Зимы в Ирландии мягкие, но жители всё равно пытаются согреться, выпивая и сжигая виски. К сожалению, это вызывает височные дожди летом, от которых грибы и ягоды начинают гнить.

В Ирландии дуют пассаты, которые часто сбивают с ног пьяных горцев. Горцы этого не любят, и поэтому всегда носят с собой пустые бутылки в качестве противовеса.

Сначала Ирландия была языческой. Но как-то раз, глядя на небо, землю, моря и деревья, вождь кельтов Гвюдмюндсдоуттир Сине Морюшко[3] решил принять новую религию. Он выслушал разных послов, представлявших разные религии: Патрик, Тот самый Патрик, представителя синтоизма, мусульманина пастафарианина, удалиста, а также Патрика, загадочную морскую звезду-христианина.

Послушав о его легкомысленном и в то же время гениальном отношении к жизни, Гвюдмюндсдоуттир Сине Морюшко решил крестить народ по христианским традициям.

Теперь вы отлично знаете географию, но не останавливайтесь и продолжайте просвещаться дальше. Чтобы, так сказать, блеснуть в культурной беседе!