﻿ #кинодомино: четыре премьеры недели, Mixnews.lv

Woman |

Еженедельно на больших экранах появляются премьеры. Куда отправиться в эти выходные, чтобы получить удовольствие — в нашей подборке.

1.ФАВОРИТКА

Единственная премьера, которая демонстрируется на английском языке без субтитров. В центре внимания война Англии с Францией. Трон занимает болезненная королева Анна, а руководство страной берет на себя ее близкая подруга - леди Сара. Но вскоре при дворе появляется новая служанка Эбигейл, которая становится не только фавориткой, но и личным помощником королевы. Вот такая амбициозная дама.

2.ЛЕГО-2

Прошло пять лет с тех пор, когда все было прекрасно, и теперь герои столкнулись с новой невероятной угрозой — захватчиками LEGO DUPLO®, прибывшими из космоса и разрушающими всё на своем пути.

В борьбе за восстановление гармонии во вселенной ЛЕГО Эммет, Люся, Бэтмен и их верные друзья отправятся в далекие неизведанные миры. Героям предстоит доказать свою смелость, находчивость и мастерство, а также понять, что каждый из них — особенный.

3.СВЯТАЯ АГАТА

50-е годы ХХ века, маленький городок штата Джорджия. Молодая авантюристка Мэри исколесила всю Америку, занимаясь мошенничеством. Поняв, что беременна, девушка решает временно укрыться в женском монастыре.

Она пока не знает, что монастырь хранит свои ужасные и темные тайны, и никто еще не смог покинуть его стен, чтобы о них рассказать. Необъяснимая тревога, поселившаяся в ее сердце, начинает приобретать видимые формы, и становится ясно, что монахини совсем не те, за кого себя выдают…

4.СНЕГОУБОРЩИК

Cнегоуборщик Нильс Коксман спокойно живёт вместе с женой и сыном — до тех пор, пока последнего не убивает наркоторговец по прозвищу Викинг. Тогда Нильс начинает мстить, изощрённо убивая бандитов одного за другим.