﻿ В Елгаве открылся ежегодный Фестиваль ледовых скульптур, Mixnews.lv

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В Елгаве открылся 21 международный Фестиваль ледовых скульптур. Сравнивать наши масштабы с масштабами мегаполисов - смысла нет. Поэтому давайте пробежимся по тому, чем богаты.

Самое главное, погода играет против художников и скульптуры безнадежно таят. Поэтому организаторы фестиваля призывают публику не откладывать посещение выставки на последний момент. Вдруг какое-нибудь творчество не устоит перед плюсовой температурой.

Во-вторых, билеты можно и нужно купить онлайн. Тратить время и мерзнуть в очередях занятие не самое приятное. Хотя, мы перед открытием никакого вавилонского столпотворения не видели.

Выставка разделена на несколько частей и самые большие перед пешеходным мостом и сразу за ним, на Почтовом острове.

Последний может похвастаться большими работами, ледовым баром, ледяной горкой, до сих пор наряженными елками и гигантскими лужами (см.выше сетования по поводу погоды).

Так что одевайтесь тепло, удобно, проходимо и не форсите лишний раз - в темноте никто не заметит, а мокрые ноги сомнительное удовольствие.

На сцене, традиционно, выступают музыканты и творческие коллективы, каждый выставочный день заканчивается салютом, продавцы активно делают кассу на светящихся шариках, мячиках, палочках и карамельных конфетах.

И самое главное, этот фестиваль открывает тему "Кино". В нем приняли участие 34 мастера из 7 стран: Латвии, Литвы, России, Беларуси, Украины, США и Канады.