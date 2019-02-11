﻿ Ну, поехали! В Риге официально открылся фуд-корт, Mixnews.lv

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Что такое фуд-корт? Это отличное место, чтобы прогуляться, выбрать еду по душе и тут же съесть. Можно, конечно, и домой прихватить, но главная фишка - проникнуться атмосферой, попробовать и то, и это, и еще вон, то, ой, смотри-ка, лобстер.

Фуд-корты есть практически во всех больших городах. Теперь есть и у нас. Идейный и не только вдохновитель - ресторан Виктор Равдиве. Место - Гастрономический павильон Рижского центрального рынка. Когда открыт? Всегда! В будни все это удовольствие работает в обычном, штатном режиме, а вот уикенды обещают быть жаркими: коктейли, диджеи и полный светский фарш.

23 кафе и ресторанчиков предлагают свою продукцию на любой вкус и кошелек: свежайшие устрицы, сочные бургеры с мраморной говядиной, суши, супы, салаты, выпечка, мороженое, напитки... 400 посадочных мест и возможность вместить до тысячи желающих полакомиться свежими и интересными блюдами.

Фуд-корты работают чуть больше недели, но официальное открытие прошло в эту субботу, 9 февраля. И, как обычно, за хозяином банкета не заржавело - мы попробовали, буквально, все!

Сходить - обязательно. К тратам - быть готовыми. Если хочется поныть, поругать, покритиковать - сначала лучше, все-таки, своими глазами увидеть, руками потрогать, ртом поесть.

Но лучше порадоваться, что и в нашей столице есть теперь уличный рынок, как барселонская Бокерия, но теплый и под крышей. Рекомендуем!