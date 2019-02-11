﻿ Ну, поехали! В Риге официально открылся фуд-корт, Mixnews.lv

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Ну, поехали! В Риге официально открылся фуд-корт (3)

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Woman | 11 февраля 2019 года, 09:25

Что такое фуд-корт? Это отличное место, чтобы прогуляться, выбрать еду по душе и тут же съесть. Можно, конечно, и домой прихватить, но главная фишка - проникнуться атмосферой, попробовать и то, и это, и еще вон, то, ой, смотри-ка, лобстер.

Фуд-корты есть практически во всех больших городах. Теперь есть и у нас. Идейный и не только вдохновитель - ресторан Виктор Равдиве. Место - Гастрономический павильон Рижского центрального рынка. Когда открыт? Всегда! В будни все это удовольствие работает в обычном, штатном режиме, а вот уикенды обещают быть жаркими: коктейли, диджеи и полный светский фарш.

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23 кафе и ресторанчиков предлагают свою продукцию на любой вкус и кошелек: свежайшие устрицы, сочные бургеры с мраморной говядиной, суши, супы, салаты, выпечка, мороженое, напитки... 400 посадочных мест и возможность вместить до тысячи желающих полакомиться свежими и интересными блюдами.

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Фуд-корты работают чуть больше недели, но официальное открытие прошло в эту субботу, 9 февраля. И, как обычно, за хозяином банкета не заржавело - мы попробовали, буквально, все!

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Сходить - обязательно. К тратам - быть готовыми. Если хочется поныть, поругать, покритиковать - сначала лучше, все-таки, своими глазами увидеть, руками потрогать, ртом поесть.

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Но лучше порадоваться, что и в нашей столице есть теперь уличный рынок, как барселонская Бокерия, но теплый и под крышей. Рекомендуем!

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Комментарии 3
Мила59 минут назад
тупая идея, в частности для Латвии,скоро увидите,как эти,так называемые ресторанчики закроются,так толком и не открывшись. никакие туристы здесь никогда не едят,а местные бабульки туда и близко не подойдут- не на что.а внешний вид ресторанной еды на одноразовой посуде вызывает отвращение.
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аэ36 минут назад
класс! надо посетить обязательно. А то иногда поесть хочется, а ждать сидя в кафе или ресторане не хочется. Спасибо за воплощение идеи в нашей Риге! город становится лучше, современней, цивилизованней, и более европейским
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Juris6 минут назад
Nu protams, Latvijā viss viss viss ir slikti, slikti, slikti. Par to Krievijā .... Urā! Urā! Urā! Nu, ja nevari izturēt, brauc atpakaļ uz savu Pleskavas apgabalu. Tur ir lieliskas imigrācijas programmas. Tika nestāsti par kapiņiem un senčiem, kas šeit dzīvojuši jau simtiem gadu.
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