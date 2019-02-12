﻿ М+Ж: "Береги лицо с молоду", или о чем кричит Reebok?, Mixnews.lv

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Рекламная кампания Reebok в плане шума и возмущений легко заткнула за пояс ролик Gillette. Если последний призывал мужчин отказаться от своих животных инстинктов и стать джентльменами, то Рибок ударил еще больней - призвал женщин "Пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Вот тут и понеслась нелегкая... Настолько нелегкая, что рекламные слоганы были удалены с аккаунта бренда.





Мы взяли сексуальную, умную женщину и умного, сексуального мужчину и попросили их высказать свое мнение. А для читателей открыты комментарии. Как говорится, жгите, анонимности вам в помощь.

"Ну что, все проорались насчет позорной/ отстойной/ убогой рекламы Reebok, а особенно слогана «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо»? А давайте выдохнем и посмотрим на эту историю с точки зрения сексуального образования. Я серьезно. Хочется поговорить о минете и куннилингусе.

Немножко истории. В 1950-х нормой был рекламный плакат с призывом «Измерь жену, чтобы выбрать ей подходящую гладильную доску». Потом началась эра секса, наркотиков и рок-н-ролла, и женщина стала любимым сексуально-рекламным объектом – потому что хорошо продавалась и продавала. И до последнего времени прекрасно чувствовала себя, например, стоя на коленях перед невидимым мужчиной и с готовностью приоткрыв рот. Или нацеливая на этот рот здоровенный хот-дог. Или раздвигая ноги, когда мужская рука протягивает ей коробочку с заветным брюликом.

Ну а что? Так же все и происходит в жизни. Кому не хочется "заработать" на Лексус или, на худой конец, на «фапочку»?

И вдруг женщина решила приподняться с колен – публично. Дома-то она это делала регулярно и не только для того, чтобы переместиться к плите или вкрутить перегоревшую лампочку. Но за закрытыми дверями прокатит и семейный БДСМ, и свинг районного масштаба. Главное – не выносить сор из избы.

Так вот, сидишь ты у себя дома на лице любимого мужчины, – и все круто! Но вдруг ты решаешь озвучить эту мысль в интернет-пространстве: посоветовать девочкам не ждать «лексусов», а получить наслаждение другим не менее эффективным способом. И все! – мир никогда не будет прежним!

У меня плохая новость: да, не будет. Потому что это эволюция, на смену матриархата пришел патриархат, спустя века стали говорить о равноправии полов, недавно провозгласили средний пол, что будет дальше? Искусственный интеллект, роботы. Которым все наши минеты, куннилингусы и борьба за гендерную власть будут по огроменному такому барабану. (Последнюю книгу Пелевина почитайте, там все описано в деталях).

Один знакомый прислал мне видео-отповедь по поводу Reebok-а. Рекламу автобренда. Там девушка садится в машинку. И тут к ней навстречу движется мачо, присаживается перед капотом ее машинки и начинает лизать решетку радиатора. Девушка в салоне закатывает глаза и часто дышит. «Вот как это должно выглядеть! – пишет мой знакомый. – Я сам должен подойти и сделать, не надо мне садиться на лицо!..»

Бедный, подумала я, неуверенный в себе, раненный парочкой баб. «69» для него – это рижский ночной клуб. И все, и все. Как такому объяснить, что занять такую позу – это не оскорбить мужчину. Напротив, это довериться, расслабиться и получить сексуальное удовольствие. Про это был слоган неудавшейся рекламной кампании. Хотя кампания-то выстрелила. Эпатаж продолжает работать, даже если интеллектуалы считают его топорным. И еще: лицо теряют не от того, что кто-то на него присел.

Я люблю секс. В моем понимании, и минет, и куннилингус – это обычная секс-история. И если мировой бренд алкогольного мороженого на своих рекламных плакатах размазывает растаявший десерт по стратегическим местам девушки, или ставит баночку между ее широко раздвинутых обнаженных бедер, почему Reebok не может предложить девушке переместиться на лицо мужчины и кайфануть?! Что не так?

Вывели секс на улицы, хватит лицемерить. Помните, про ИИ и Пелевина. Говорю вам: наслаждайтесь, пока можно садиться туда, куда хочется."

"Давайте на минуточку представим, что мнение белого гетеросексуального мужчины в 2019 году кого-то еще интересует и посмотрим на скандал с рибоковским “пересядь на лицо” трезвым взглядом.

Во-первых, я рад, что реклама, построенная на феминистском месидже, так широко обсуждается. Еще недавно большинству обсуждающих было бы просто непонятно, в чем проблема, а лучшей рекламой спортивной одежды было бы что-то про “в этих штанах ты будешь неотразимой” - понятно, для Него. Приятно видеть цивилизационный прогресс в родном культурно-информационном пространстве.

Во-вторых, будучи немного знаком с творческо-рекламным процессом в корпоративной России, могу утверждать: нет никакой случайности. “Скандал” спланирован, запрограммирован, размещен и вброшен. Мастерски, кстати - кто, например, помнит суперкорректную рекламу “Найки" на примерно ту же тему (а там только гонорар Дэвида Уилсона, наверное, был больше, чем весь бюджет фоточек от Reebok).

Каждая картинка прошла десятки согласований на всех уровнях, как в России, так и в головном офисе, все было сто раз написано, вычитано, переписано, протестировано и переписано опять. И вот среди десятка идеально верных идей и лозунгов появляется одна, ярко выбивающаяся из ряда, но при этом не очень-то и оскорбительная - никто еще не сумел точно объяснить, кому именно и за что конкретно тут нужно обижаться.

Идеальное попадание: максимум хайпа, минимум репетиционного ущерба, ЦА penetration стремится к ста процентам, бюджет мероприятия - меньше стоимости корпоратива в областной прокуратуре."