﻿ Замолвите слово: что думают известные (и не очень) рижане о Дне Св.Валентина, Mixnews.lv

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Для кого-то 14 февраля - неизбежное зло, для других - обычный день, а кто-то ждет и готовит сюрпризы и каждому сердцу по сердцу, так сказать. Мы опросили известных и не очень рижан о том, как они относятся к этому празднику, будут ли отмечать, готовить "валентинки" и прочие романтические штучки.

Для меня 14 февраля - это классные воспоминания о школьных "валентинках". Это я сейчас и наблюдаю у своего сына. И для меня этот день так и остался немного детским праздником и просто приятным прошлым. Сама я уже давно не праздную этот день как-то особенно. Мне кажется, если захотеть, то атмосфера романтики будет вокруг нас хоть каждый день. Если, конечно, захотим.

Дата 14 февраля в моем 2019-ом году отсутствует. Просто сделаю вид, что после 13-го сразу пойдет 15-е, а жизнь прекрасна и удивительна, даже если дома тебя ждет только кот! А вообще, счастливым людям не нужен повод, чтобы отмечать любовь. Я за маленькие праздники – просто так, а не по расписанию.

День Святого Валентина никак особенно не провожу. Мне вообще совершенно не импонирует вся эта "красно-сердечковая" мишура, в которую компании заворачивают этот день. Но я, конечно, понимаю, что это маркетинг, и "Валентин" продает. Я за то, чтобы признаваться в любви, дарить любимому человеку подарки и ходить в рестораны каждый день! Ну, или как можно чаще.

Чем больше радостных праздников - тем лучше, особенно в темное время суток, когда все уже устали от зимы. Как говорил герой одного кинофильма: "Михалыч, нужен праздник, я слишком долго был на севере".

Кроме того, это отличный способ помочь латвийским торговцам, рестораторам и хотэльерам пережить спад торговли между Новым годом и 8 марта. Ну а что касается меня лично, то считаю, что проявлять теплые чувства друг к другу необходимо каждый день. Совсем необязательно ждать для этого день, названный в честь святого Валентина, мученически погибшего за веру на заре Христианства.

Мы с мужем не очень любим отмечать День Святого Валентина по традициям - сердечки, украшение комнат и так далее. Мы любим красиво одеться, выпить бокал шампанского и пойти в ресторан. Или сходить на концерт или какое то классное мероприятия. Подарки совсем не обязательны, но, если мы решаемся на презент, то идем вместе и выбираем друг другу что-то из модной одежды или аксессуаров.

К 14 февраля, а именно, ко Дню всех влюблённых, который из-за идиотской толерантности был переименован из Дня Святого Валентина - отношусь чуть лучше чем к Хеллоуин и прочим чуждым нам праздникам. Будем считать, что это просто удобный повод, чтобы сделать первый шаг. А уж потом затаиться и ждать от девушки "ответку" на 23 февраля, чтобы окончательно и бесповоротно овладеть ею на 8 марта! Вот такая вот партия - мат в три хода.

Аййй, я неисправимый романтик и совершенно ничего не могу с этим сделать. Уже давно не смотрю в календарь - там каждый день 14 февраля. Ничего не знаю про этого "Валентина", но если он был большим романтиком, чем я — уважуха! Саму дату мы с Заночкой, может, и скипанем - слишком много сложностей с резервированием ресторанов, концертов и т.д. - всё переполнено и очень много ажиотажа. Но мы всегда готовы на что-то спонтанное. Потому что прочувствовать этот глобальный романтический вайб очень приятно! Как поет БГ "Нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум"

Как я отношусь к 14 февраля? Как и к любому хорошему поводу попраздновать – хорошо. Я люблю Хеллоуин, потому что его любят дети, а 14 февраля и 8 марта потому, что эти дни увеличивают процент романтики в воздухе.

Отмечать всегда собираюсь, а дальше – лотерея. Романтику нельзя запланировать. Можно запланировать ужин при свечах, но нет никаких гарантий, что он получится романтическим. А можно ничего не планировать, а получить романтику по полной программе. Единственное, в чем я уверена на сто процентов, так это в том, что получу от ребенка целую кучу разукрашенных фломастером бумажных сердечек, а ей куплю взамен что-нибудь вкусненькое.

До знакомства со своим мужем отношение к 14 февраля у меня было довольно негативным - коммерциализированный, искусственный праздник с пошлыми сердечками, публичными лобызаниями и банальными признаниями.

А сейчас... то ли в силу возраста, то ли из-за смены фамилии, меня вся суета вокруг Дня Валентина искренне умиляет. Я, конечно, как и раньше, предпочитаю, чтоб меня любили каждый день, а не по календарю, но не вижу ничего плохого в том, чтобы отметить этот вечер особенно. У нас маленький ребёнок, поэтому до канадской границы в этот раз не добежим, но что-нибудь с романтичным подтекстом обязательно придумаем.

Конечно же, 14 февраля - это праздник, в основном, не для влюблённых, а для маркетологов. Люди дарят друг другу подарки, ходят вместе в кино, рестораны, устраиваются тусовки, тематические распродажи. Так же, как и Рождество, Пасха, да всё что угодно в наше время. Но я всё равно считаю: лишний повод напомнить кому-то, что он любим - здорово! Почему бы иногда не задвинуть свою циничную натуру куда-нибудь за шкаф со скелетами, и не порадоваться феерии сентиментального идиотизма?

14 февраля отмечать буду. Впрочем, как и Масленицу, 8 марта, 1 мая, 1 апреля, День матери, ещё пару раз День матери, День отца и День сурка! Праздник лишним не бывает. Съем пирожное, вернусь домой с работы пораньше, позвоню всем подругам.

День Св.Валентина серьезным праздником не считаю, но это отличны повод организовать романтический вечер с любимым человеком. Прервать бесконечную гонку работа-дом-дела-работа всегда полезно и приятно. Да и обилие сердечек, конфеток и прочей мишуры, которая многих так раздражает, меня не смущает. Да, это вездесущая коммерциализация и попытка монетизировать праздник, но таковы уж правила игры и давно бы пора к ним привыкнуть.

Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Вот это прямо о 14 февраля. Замечательный, чудесный праздник для конфетно-букетного периода, для девочек с персиковой кожей и мальчиков с девственными усиками, для которых это отличная возможность понять, принять и почувствовать любовь или глубокую симпатию. Ну и, конечно, для невозможных романтиков всех возрастов.

Но любовь – это не коробка конфет. Это отношение, способность слушать, слышать, говорить, радовать и заставить надеть шапку.

Но вообще, положа руку на сердце, сделать "валентинку" - дело пяти минут. Было бы желание. Короче, любите друг друга с цветочками и без, с мишками и без зайчиков, со стейком средней прожарки, под хорошее кино и смешное домино.

Я уважаю историю и разбираюсь в ней не так плохо, поэтому понимаю тех людей, кто протестует против Дня всех влюбленных. Но я за то, чтобы "все текло, все менялось". Если сегодня День Святого Валентина – праздник всех влюбленных, то пусть это будет праздник.

Обязательно буду его отмечать со своим мужчиной, будем дарить друг другу подарки и я приготовлю его любимые блюда. Это ведь отличный повод еще раз признаться в любви и побыть вместе.

Считаю, что никогда не нужен специальный повод, чтобы порадовать или уделить внимание своей возлюбленной. Всем понятно, что это распиаренный праздник, и мне хочется, и не только в этот день, но и вообще, отходить от этих массовых и растиражированных стереотипов. Но, конечно, я подарю свое девушке подарок и сделаю это с радостью. Но мы оба знаем, что дата совершенно не важна в данном случае.