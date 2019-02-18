﻿ Русская муза: биограф Игорь Оболенский о любви гениев 20 века, Mixnews.lv

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28 февраля, в Риге, в Splendid Palace пройдет вечер, посвященный историям любви гениев 20 века и русских женщин, вошедших в историю мировой культуры.

Российский биограф Игорь Оболенский расскажет о невероятных любовных сюжетах, в которые были вовлечены великие люди. А заодно попытается раскрыть загадку притягательности русских женщин.

Сальвадор Дали и Гала

«Я люблю Галу больше матери, больше отца, больше Пикассо, и даже больше денег», - это, пожалуй, самая известная цитата художника, обращенная к его музе.

Русская муза Дали – девушка из Казани Елена Дьяконова, взявшая себе имя Гала. Она не была красавицей, но наповал сражала мужчин колдовским магнетизмом. С ней не могли соперничать никакие признанные красавицы.

Самые яркие представители богемы буквально падали к ее ногам.

Дали потерял голову и влюбился, как мальчик. Его не смутило ни то, что Елена была старше его на 10 лет и не была католичкой, ни то, что в итоге отец лишил его наследства.

Сальвадор очень хотел венчаться в церкви и даже просил официального разрешения Папы Римского. Их венчание состоялось состоялось лишь через 24 года после свадьбы - невесте было 64 года.

Через 10 лет Дали подарил 74-летней супруге старинный замок Пуболь в Каталонии. Она принимала там своих любовников, осыпала их дорогими подарками. И чем старше она становилась, тем больше было у нее любовников и тем моложе они были. Он на все закрывал глаза. «Пусть она ругается. Пусть говорит со мной на русском языке, которого я не понимаю. Только пусть будет рядом» - писал он. Они прожили вместе 50 лет!

Пикассо и Ольга Хохлова

Испанский художник Пабло Пикассо и балерина из труппы «Русских сезонов» Ольга Хохлова познакомились в Риме. Он готовил макеты костюмов и декораций для постановки Сергея Дягилева.

Пылкий Пабло стал осаждать холодную красавицу так активно, что Дягилеву пришлось объяснять ему, что Ольга из дворянской семьи, и с ней легкомысленной интрижки не получится. Дягилев тогда предупредил художника: "Будь осторожен, это русская девушка, на таких следует жениться".

Их обвенчали в Париже в русском соборе Александра Невского, по православному обряду. Молодая пара не пропускала званых обедов, приемов и балов. Их круг - Артур Рубинштейн, Игорь Стравинский, Коко Шанель, Марсель Пруст, Джеймс Джойс, Скотт Фитцджералд - самая блестящая публика 20-х.

Пикассо гордится грацией и достоинством, с какими держит себя его жена.

Но их брак не выдержал испытания временем. У Пикассо были после Ольги другие женщины. Но официальной женой до конца жизни оставалась Ольга. Потому что при разводе Пабло должен был ей отдать половину состояния и картин. Кроме того, во Франции и он, и она были иностранцами, а значит, должны были расстаться по законодательству одной из стран. Об СССР речь не шла, но и в Испании пришел к власти генерал Франко, а разводы стали запрещены.

Говорят, мать Пабло Мария Пикассо, когда сын первый раз представил ей Ольгу в качестве невесты, сказала: «Бедная девочка. Ты не знаешь, на что себя обрекаешь. Если бы я была твоей подругой, я бы уговорила тебя этого не делать. Вряд ли кто-то будет счастлив с моим сыном. Он сосредоточен на себе, до других ему дела нет». Так в итоге и вышло.

Автор «Маленького принца» и принцесса подиума

Наталья Павловна Палей — внучка императора Александра II, кузина последнего русского царя Николая II. В 1920 году вместе с матерью и сестрой эмигрировала во Францию. Здесь княжна приняла решение стать манекенщицей и актрисой и покорила европейские подиумы и сцену.

В 1927 году Коко Шанель рекомендовала Натали в престижный модельный дом Люсьена Лелонга, который не устоял перед изысканной красотой и грацией русской княжны. В 1927 году они обвенчались. Она стала лицом модного дома Люсьена Лелонга. Родственники Натали не одобряли этот неравный брак – внучка императора и портной.

Брак продержался 10 лет. И в жизни русской княжны появился Эрих Мария Ремарк, у которого на момент знакомства с Натали был роман с великой Марлен Дитрих. Он теряет голову от Натали и охладевает к Дитрих.

Роман «Тени в Раю» Ремарк посвящает Натали.

Однако cамая лирическая любовная страница этой биографии - связь Натали с Антуаном де Сент-Экзюпери. Не так давно были обнаружены и опубликованы письма Экзюпери к Наталье Павловне. Вот отрывок из одного:

"Я сказал тебе «любимая», потому что это правда. Не сомневаюсь, что больше никогда и никому не скажу этого. Озарения сердца редки. Я встретил любовь, может быть, последнюю."

Матисс и русская Снежная королева

Лидия Дилекторская была одной из многочисленных русских эмигранток, наводнивших Францию в начале 1920-х годов. Как-то в Ницце, на столбе, она увидела объявление о том, что неведомый ей художник Анри Матисс ищет натурщицу для работы над картиной «Танец». Так Лидия впервые оказалась у Матисса.

После окончания работы заболела мадам Матисс, и Лидия стала сиделкой. Позже молодая русская женщина начала вести домашнее хозяйство, помогать воспитывать детей, а затем стала постоянной натурщицей мастера. Несколько лет Лидия почти ежедневно позировала для Матисса – он написал более 90 картин, в которых присутствует образ прекрасной славянки.

Он называл её cвоей Снежной королевой. Вместе они мастер и муза провели более 20 лет.

Эти красивые истории любви легли в основу нового авторского вечера российского биографа Игоря Оболенского - творческий вечер «Русская любовь гениев 20 века»

Билеты можно приобрести в сети «Билешу сервис» и в кассах Splendid Palace