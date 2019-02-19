﻿ Елена Тонова: “Человек имеет право сомневаться”, Mixnews.lv

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Недавно в торговом центре Spice прошла благотворительная акция "Сердцем к сердцу". Идейный вдохновитель, организатор и общественный деятель Елена Тонова побывала в утреннем эфире радио Baltkom аккурат перед мерпориятием.

Тогда наша гостья призналась: "Акция каждый раз проходит все тяжелее. И если в этом году она не даст желаемых результатов, то на этом и закончим. Значит, это какая-то неугодная, не знаю, для людей, вселенной или кого-то еще акция. Я сделала все, что могла, но если никому не надо, надо принять и понять."

Но если в 2017 году было собрано 4222,35 евро, то 2018 год уже 5450 евро, а последнее мероприятие принесло аж 7390,44 евро. Так что в следующем году акции пройдет уже седьмой раз.

"За эти шесть лет, что существует акция, я уже успела очароваться людьми, разочароваться в них и снова очароваться.

В нашем обществе принято думать: принял участие в акции один раз, плюсик поставил, карму почистил, можно больше ничего не делать, ментальная медалька висит. Это касается не только моего проекта.

Это в принципе такая тенденция в благотворительности – люди редко возвращаются в одни и те же проекты.

В нашей акции деньги собираются для детей, которые страдают от онклогических заболеваний, и все средства напрямую уходят в BSF – Bērnu Slīmnīcas Fonds, который каждый день сталкивается с этой проблематикой, каждый день сталкивается и с этим детьми, и с их родителями.

Вот, чтобы не устраивать свой самосуд: куда тратить, кому они нужнее – мы доверились фонду. Работникам BSF виднее, куда и на что тратить деньги в данный момент. Иногда средства, которые мы сдаем, фонд откладывает, а потом объединяет с другими суммами и реализует более глобальные проекты.

Но и к этому мы пришли не сразу. Первый раз средства собирались экстренно, для конкретного ребенка, мама потом не смогла отчитаться, что бросило тень на нашу оргнизацию, после чего было решено отдавать пожертвования туда, где ими будут заниматься уже профессионалы.

И у Фонда Детской клинической больницы очень прозрачная домашняя страница в Сети, что радует.

Там расписано, буквально все: сколько потрачено, куда потрачено и когда потрачено. Кроме того, абсолютно каждый может запростить официальный документ по всей финансовой деятельности фонда и получить полную выписку.

Например, в прошлом году наш сбор очень помог построить специальный коридор, по которому детей из онкологического центра переводили на процедуры и обратно. До этого два здания была разделены и пациенты, после тяжелых процедур, должны были идти по улице, что увеличивало риски для здоровья. А им ведь нужно абсолютно стерильное помещение.

Состав тех, кто когда-то включился в наш проект всегда немного меняется: кто-то уходит, кто-то начинает собственные благотворительные проекты, а кто-то из года в год просто приходит и помогает – силами ли, деньгами ли, временем ли, потому что этот тот максимум, на который он готов, иногда даже психологически.

У меня правило: каждый день делать хоть что-то хорошее! Хотя бы доброе слово! Что сделала сегодня? Почти к десяти утра? Проверила, как чувствуют себя котики, в домике для котиков, который я построила у себя на кухне!” (Смеется)

Те работы, которые не уходят во время акции – не пропадает. Честно скажу, лежат у меня дома в целости и сохранности до следующей акции. Если кто-то готов предоставить мне небольшое помещение, чтобы все это перевезти туда – буду благодарна.

Спрогнозировать пожертвования никогда нельзя. Это качели. Иногда крутую, дизайнерскую вещь забирают за два евро, а иногда за детскую поделку отдают по двести, а то и пятьсот евро. Бывает, и просто оставляют деньги и ничего не берут с ярмарки. Но мы всегда стараемся дать что-то с собой, на память, какой-то талисман. Да даже глиняное сердечко, которое можно передарить.

Люди, которые предоставляют свои изделия для ярмарки очень трепетно относятся к своему труду. Им важно, как авторм, чтобы их работу забрали, чтобы она понравилась, чтобы она порадовала. Это же как артиста аплодисменты.

Хочу подчеркнуть, что во-первых, мы ничего не продаем – все отдается за пожертвования (!). Во-вторых, мы – общественная организация, имеющая право принимать на работу волонтеров, которые не получают зарплату и это все оформляется договорами и документами.

Так как мероприятие проводится в торговом центре, то с ним все согласовывается, подписывается огромное количество актов: как будет все проходит, какую ответственность мы на себя берем и так далее. У нас есть договор о сотрудничестве с BSF и договора со всеми волонтерами о том, что они работают на добровольной основе, ознакомлены с правилами проведения акция и правилами безопасности.

И да, для того, чтобы заниматься большими благотворительными процессами и делать это профессионально, необходимо иметь юридическую структуру, опыт, знать законодательство, соблюдать все нормативы и предоставлять отчеты.

Нельзя просто так взять, прийти в торговый центр, поставить свой стол, чем-то там наторговать и кому-то передать деньги в конвертике.

Если говорить о государственных структурах, то у меня только положительный опыт. Мне всегда шли навстречу, никогда не было проблем с организацией мероприятия, потому что мы вовремя предоставляем отчеты и не кладем никаких денег на свои счета – все сразу же отдается в фонд. А все банки, в свою очередь, которые работают с Фондом, не берут никакой комиссии за перечисление денег – не теряется ни цента.

Раньше нападки хейтеров очень задевали. Сейчас нет. Просто поняла, что человек это делает не со зла. Просто у него был именно так опыт.

С учетом того, сколько у нас организаций и как проходят некоторые сборы – человек имеет право сомневаться.

Другое дело, иногда это бывает в грубой форме. Но делается-то это, чтобы просто обезопасить других. Это надо понимать.

Раньше на обвинения в нечестности реагировала очень бурно. Сегодня просто говорю: "Мне жаль, что у вас был такой опыт". Потому что я не представляю, каким нужно быть нездоровым человеком, чтобы те средства, которые пожертвованы на детскую онкологию(!), класть себе в карман.

Тех, кто не доверяет, кто сомневается, мы приглашаем к себе – они могут посмотреть весь процесс, вплоть до передачи денег в фонд и даже предварительно пересчитать их. Надо только взять с собой паспорт и заранее подписать аудиторский документ. Мы открыты в этом плане, мне не за что извиняться или чего-то бояться. И я буду очень рада, если наш проект поможет кому-то изменить свое мнение о благотворительности в целом."