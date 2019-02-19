﻿ "Уставший гений" - латвийские дизайнеры о Карле Лагерфельд, Mixnews.lv

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Сегодня стало известно, что знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни. Пожалуй, самый известный персонаж в мире моды на протяжении десятилетий. Костюмы и очки - были неотъемлемой фишкой художественного директора модного дома Chanel.

Что изменится в фешн-мире с его уходом и что он подарил моде со своим приходом - отвечают латвийские дизайнеры.

"Мне кажется такие люди как он, остаются в наших сердцах навсегда. Сегодня даже говорить что-то сложно, просто тихая грусть и светлая память о великом художнике.



Хочется верить что на замену ему придет кто-то настолько талантливый, насколько это вообще возможно



Кто-то, кто сможет сохранить и приумножить великое наследие Шанель."

"Считаю, что Карл Лагерфельд был серым кардиналом в моде, и от него зависели все тенденции и направления сезонов: ткани, направления, стили.

Думаю, конечно, перемену будут. А вот хорошие или плохие – трудно сказать. Но то, что его коллекции Chanel, Chloe, Fendi вырастут в цене - однозначно.

Карл сам по себе был бренд. Экзальтированный, экстравагантный, тонкий, одинокий и очень трудоспособный. Он просто жил в этой моде. И все свое состояние, думаю, оставит своему котику. По крайней мере, я не удивлюсь этому решению."

"А он умер? Я еще даже не слышала! Мир моды, конечно, поменяется.



Но мир моды не меняет один человек, даже, если это Карл Лагерфельд. Мир моды меняет приход на рынок онлайн-магазинов



Но если раньше на пике были модные дома, то теперь во главе угла стоит молодежная мода. И новое поколение потребителей начинают уже задумываться о необходимости этой фешн-гонки, потому что покупка любого раскрученного бренда - эго-трип.

Но сам Лагерфельд, как художник, очень крут и казался вечным. Но на мир моды его уход никак не повлияет. Тем более, да, Chanel занимает лидерские позиции, но их по креативности обгоняют те же Gucci и Balenciaga."

"Думаю, что в мире моды ничего глобально не поменяется. Он был гением, личностью и вдохновителем, но, мне кажется, в последние годы Карл Лагерфельд стал, скорее, символом, брендом, неким образом в гораздо большей степени, чем творцом и создателем. Но, конечно, очень жаль. Вместе с ним уходит целая эпоха. И это ведь история не только про моду.

"Динозавр кутюра и романтизма" - как его только не называли. Он был эпохой и невозможно умалить его способности: гений и трудоголик.

В мире моды всегда поражались его нереальной работоспособности. То количество показов, которые он делал – не мог делать никто. Такой сумасшедший ритм – это что-то!



Но, если честно, я давно за ним слежу, и то, что он делал, особенно для Chanel, всегда вызывало одну мысль: "Пора тебе на пенсию, Карлуша..."



Понятно, что он поднял Chanel на невиданные высоты, но уже лет десять назад наметился спад популярности бренда: очередей в бутиках, ни большого интереса. Карл остался в 20 веке и не успел в ногу со временем.

Его показы – это была красота, но это уже была не мода. Теперь, думаю, что будет какой-то перезагруз бренда Chanel в целом и модный дом будет пытаться ввести новую кровь, сделать какой-то свежий рестарт, чтобы вернуться на лидирующие позиции. Возможно, будут пытаться повторить успех Gucci, пытаться сделать Chanel более молодежным. Потому что в понимании общества, Шанель - это возрастная женщина. Есть исключения, но это только исключения. Но будут ли эти изменения на благо бренда – трудно сказать. Надеюсь, они найдут "правильного" дизайнера."

"Знаете, я нахожусь как раз в магазине Chanel в Милане. Ничего пока не изменилось, но единственное – летняя коллекция вся убрана. И зал этой коллекции закрыт. Может, они готовят какую-то памятную экспозицию.

Изменения в мире моды происходят каждый сезон, за последние годы мы конечно к этому готовы.

Безусловно, очень жаль, это – легенда, даже не знаю какие слова подобрать… слова неуместны в описании творчества Лагерфельда."

фото: bostoncommon-magazine.com