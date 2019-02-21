﻿ "Знаток" Виолетта Слесаренко: “Меня никто не воспринимал всерьез”, Mixnews.lv

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Виолетта Слесаренко-Крайнова и Максим Крайнов – спутники по жизни и в игре. Чемпионы Латвии по "Что? Где? Когда?" воспитывают двух маленьких дочек, занимаются бизнесом и успевают удерживать лидерство в одной из самых интеллектуальных игр на территории всего постсоветского пространства. Кроме того, Виолетта – капитан сильнейшей латвийской команды X-Promt. А это уже совсем другая ответственность.

"К сожалению, размах игры у нас не настолько широк, как в других постсоветских государствах. Даже русскоязычные люди, узнавав от нас, что мы давно играем и участвуем удивляются: "Надо же, а мы впервые слышим, что существует спортивный подвид этой игры". Потому что все, конечно, видели телевизионную версию, а вот то, что это может происходит вот здесь, под боком, - увы.

Дело в том, что и информации маловато, и финансирования. Все по мере возможностей, приглашают людей на игры, знакомят с клубами, мотивируют проверить свои знания и свои способности. Но многие просто боятся показаться недостаточно умными. Потому что тот образ "чгк-шников", который был создан на телеэкранах за эти 35-40 лет, кажется, недостижимым для обычных смертных.

Но если кто-то представляет, что во время наших игр вальяжно расхаживают джентльменты в смокингах, дамы в вачерних платьях с бокалом шампанского, а на фоне что-то пиликает Юрий Башмет – разочарую. Никакого пафоса нет. Исключением может считаться только какой-то мировой чемпионат, где и речи президента звучат, и банкет, и песни, и пляски, и все это в торжественной обстановке.

Рядовые же игры, которые проходят 2-3 раза в неделю, например, под эгидой Рижского Клуба знатоков, проходят в очень расслабленном формате. Мы просто идем после работы в какую-нибудь среднюю школу, отыгрываем 36 вопросов и в лучшем случае получаем в качестве приза пиццу.

Похоже, мы работаем за еду (Смеются) и еще платим по 2-3 евро членских взносов. Но это скорее за работу редактора, который пишет вопросы.

Лукавство говорить, что эта игра – не на знания. Определенные знания все-таки должны быть: минимум – школьная программа. Но чем выше уровень игры, тем выше поднимаются и требования к уровню знаний.

Я лично играю пятнадцать лет, и могу сказать, что даже десять лет назад не могла себе представить, что мне придется знать, например, малоизвестного художника 18 века, который не входит в стандартный набор знаний по истории культуры. А сейчас это в порядке вещей.

Ладно художник! Сегодня иногда приходится разбираться и в творчестве Oxxxymiron, и Славы КПСС. В общем, понемногу, обо всем.

Мы не стараемся объять необъятное, но безусловно все актуальные события, которые происходят, могут стать темой для вопроса в "Что? Где? Когда?". Поэтому мы следим за хэдлайнами новостей. И не только мировыми, но и в сфере культуры, физики, химии, физиологии, пытаемся запомнить, кто и за что получил Нобелевскую премию и в каком году.

Невозможно что-то выучить наизусть и выиграть игру. Надо просто понимать суть того, что у нас могут спросить и как эти знания структурировать. Нас шесть человек в команде и каждый будет отвечать за какую-то свою сферу. Границы нечеткие, но я не буду ждать от человека с гуманитарными знанями способностей разбираться в физике. Хотя, назвать десять произведений Набокова за минуту команда должна уметь. А вот читать их необязательно.

Любой может стать игроком в клубе. Максим вот пришел посмотреть и втянулся. Когда увидела, как он сидит в углу и отвечает на все (!) вопросы, я его буквально захедхантила. Просто повезло, что в этот момент именно я оказалась рядом. А так увели бы!

Первое впечатление обо мне: "Девочка-блондинка, что она там может?" Меня никто не воспринимал всерьез. Но постепенно пришли первые успехи и сейчас, безусловно, со мной считаются.

Командой управлять нелегко. Иногда приходится игроков и на место ставить, иногда добиваться чего-то любовью, иногда - строгостью, но все мы понимаем, что работаем на какой-то общий результат. Поэтому, да, иногда могу вспылить и все знают, что Виолетта – деспот и тиран в команде. Но очень легко быть деспотом, когда в команде у тебя играет семь мужчин. Они мне многое прощают.

Чтобы играть в эту игру, нужна здоровая амбициозность и, честно, отсутствие скромности. Иногда люди стесняются показать свой ум, не хотят выглядеть зазнайками и проваливают вопросы. А вот любители слегка прихвастнуть интеллектом и эрудицией – прямо нужные люди в "Что? Где? Когда?".

Команданый состав - постоянная чехарда. И мы не исключение. Но есть определенный костяк, четверо людей, которые играют постоянно с 2011 года. Однако случалось, что человек и эрудит, и вообще вау, а как-то не пошло.

В нашей команде сложно. Мы очень много играем и не каждый готов выдержать такой ритм. У людей ведь есть хобби, другие интересы, семьи, в конце концов. Это мы просто все это дело оптимизировали (Смеются). Но у нас как-то изначально установилось: сначала игра, потом - все остальное.

Очень тяжело было бы играть с мужем в разных командах. Я бы, наверное, не смогла все время у него выигрывать. Было бы перед ним немного неудобно.

Играть семьей не сложно. Мы могли бы эти же два часа вечером посидеть дома и спорить о том, кто будет выносить мусор, а не о том, кто неправильно ответил на вопрос. А так нас нет и мусора нет!

Конфликты из игры в дом не кочуют. Рявкнули друг на друга сразу, через три вопроса уже забыли и дома вопрос не поднимается вообще. Господи, да у нас двое маленьких детей. Нам просто некогда!

Бывает пропадает интерес, чувствуется какой-то спад, тогда отдыхаю от игры месяц-полтора. Но все равно возвращаешься. Затягивает!

Любой человек может прийти и поиграть. Как правило, не в одной, так в другой команде найдется свободное место, и почему бы не попробовать?

Скоро будет чемпионат Латвии по "Что? Где? Когда?" Проходить он будет традиционно в Даугавпилсе и мы будем бороться за свое, уже пятое, чемпионство. Это как раз тот турнир, на которой очень сложно попасть случайному игроку. И в первую очередь, потому что это отбор, который мы проходим практически весь год.

Никакой финансовой поддержки нам не предоставляют. Рижская дума выделяет какой-то бюджет на весь Рижский Клуб знатоков, но это не поддержка отдельных команд.

Так что мы все делаем за свой счет. Надо лететь на игру в другу страну? Покупаем билеты и летим. В лучшем случае, принимающая сторона может оплатить проживание. И один раз нам помогла частная организация. За что им огромное спасибо! Это было в 2009 году, когда мы полетели на свой первый чемпионат и смогли взять хороший старт.

Изначально мне хотелось сохранить в команде только деловые отношения. Другу трудно сказать: "Извини, не тянешь". Но появляется горечь поражений и радость побед, которые вы переживаете вместе, что очень сближает и формат отношений, конечно, меняется. Поэтому сейчас могу точно сказать, что мы - друзья."