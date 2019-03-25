﻿ Советы эксперта: как подготовить себя к весне и не навредить организму, Mixnews.lv

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Весна - всегда сезон разбора гардероба и полетов. Кто набрал лишних пару килограммов? Да все мы! Чтобы подготовить себя к приходу тепла и не подорвать здоровье - советы от специалиста по питанию Евгении Янсоне.

Полюбите себя

Не в том смысле, что не обращайте внимание на фигуру и продолжайте есть бургеры в несметных количествах. Но этот совет кажется абсурдным только на первый взгляд. Конечно, на подобную тему лучше беседовать с псхихологом, но давайте допустим, что мы сами с усами.

Дело в том, что многие, готовясь к весне, готовы с головой нырнуть в новую диету, сумасшедшие физические нагрузки и разориться на чудодейственных детокс-терапиях уже "с понедельника".

Но правда в том, что ни одна диета не даст долговременного эффекта. Вместо этого лучше прислушайтесь к собственному телу, которое само подскажет, что ему необходимо.

Большинство людей признает: весной им хочется меньше есть, отдавать предпочтение свежим овощам и зелени и воздерживаться от жирных и сытных блюд. Это и есть верный путь, чтобы наладить питание и привести себя в лучшую форму.

Не шокируйте свое тело строгими изменениями в питании, лучше побалуйте свой организм именно тем, чего хочется больше всего. И нет, это не молочный шоколад с орехами. Как только наладите меню, ваше тело отплатит хорошим самочувствием и здоровым внешним видом.

Новый урожай - на стол!

Не стоит ждать июля, пока на полках магазинов появятся местные свежие овощи и фрукты. Сейчас можно найти и привозные качественные продукты. Ароматная зелень, салат, молодая капуста, морковь и другие овощи - стоит включить в свое меню.

А вот от мифа, что такие продукты "выращены искусственно" и полны пестицидов - лучше отказаться. Дело в том, что в странах, откуда их завозят, погодные условия уже сейчас такие, что овощи хорошо и качественно созревают и без дополнительных стимуляторов.

Конечно, не следует забывать и о местных продуктах. Почему бы и нет?

Соблюдайте умеренность

Умеренность имеет очень важное значение при формировании привычки к здоровому питанию. К сожалению, здесь решительно не подходит принцип, усвоенный многими с детства "в тарелке не должно ничего оставаться".

Когда вы едите, прежде всего необходимо заботиться о своем здоровье, а не о внешнем виде тарелки, поэтому ешьте столько, сколько действительно необходимо организму, и прекращайте есть, когда почувствуете, что уже сыты.

И если вы думаете, что одна лишняя ложка погоды не сделает, а чистая тарелка - радует. Задумайтесь, сколько таких "лишних" ложек вы съедаете за день. А за неделю?

Старайтесь есть осознанно, медленно и останавливаться именно тогда, когда организм почувствует сытость. Вы удивитесь, как мало еды нам в действительности нужно, чтобы наесться.

Доверьтесь себе

Не ведитесь на онлайн-программы, которые обещают быстрое очищение организма. Магические здоровые чаи, курсы соков, отказ от каких-то продуктов - занятие бессмысленное и лишь добавляет стресса организму.

Если у вас функционируют печень, почки и легкие, то организм каждый день прекрасно сам справляется с очищением, и ему для этого вообще не требуется дополнительных стимулов.

Просто некоторые сами по себе полезны. Да, ничего плохого не будет, если каждый день пить сок из сельдерея, но и никакого дополнительного очищения это не даст.

Фармацевтическая промышленность также предлагает таблетки и настойки для детоксикации, которые, к сожалению, скорее очистят наши кошельки, чем организм. Если хотите помочь своему телу поддерживать хороший обмен веществ - регулярно пейте обычную воду.

Двигайтесь

Выражение "движение – жизнь" научно обоснованно. Человеческое тело создано для физической активности, которая дает массу положительных эффектов.

Чтобы физическая активность оказала позитивный эффект, не нужно каждый день потеть в спортзале. Найдите такой вид спорта, который будет приносить радость и удовольствие. Для одних это будут продолжительные прогулки или прогулки в быстром темпе, для других - теннис. В любом случае, свежий воздух и активность весной и летом приносит двойной положительный эффект - и движение, и ценный витамин D.

Главное, помнить, что сезон тепла - не исключительное время, к которому надо особенно готовиться. Тепло уходит и приходить, а хорошие привычки - остаются. И это всегда лучше и продуктивней, чем разовая кампания по уменьшению объема талии.