﻿ #культпоход: открылась выставка работ кандидатов на премию Пурвитиса, Mixnews.lv

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Одно из самых долгожданных событий весны в культурной сфере - открытие выставки, где будут представлены работы кандидатов на премию Пурвитиса. Одну из самых значимых и дорогих премий в сфере искусства.

В экспозицию включены произведения живописи, графики, инсталляции, фото- и видеоискусства восьми художников и авторских коллективов, работы которых в 2017 и 2018 годах комиссия независимых экспертов конкурса признало выдающимися достижениями в области визуального искусства.

На соискание приза Пурвитиса 2019 номинированы: Эрик Апаляйс, Гинт Габран, Роман Коровин, Паулис Лиепа, текст-группа "Орбита", Раса и Райтис Шмиты, Кристап и Иева Эпнере.

В целом для финального отбора шестой премии Пурвитиса было выдвинуто 20 художников или художественных объединений, чьи творческие проекты получили оценку как важное и значительное явление в визуальном искусстве Латвии.

Что это за премия?

Приз Пурвитиса – самая высокая и престижная награда в области визуального искусства в Латвии. Премия существует уже больше десяти лет и победитель неизменно получает денежный приз в размере 20 000 евро.

Чем богаты?

Эрик Апаляйс номинирован на премию за серию картин "Дневники Земли" в квартале улицы Спорта, 2, в рамках Рижской международной биеннале современного искусства.

Жюри посчитало, что "В случае картин Эрика Апаляйса можно говорить о некой ритуализированной одержимости. Из года в год повторно отрабатываемые символические элементы – бесплотные снеговики как потерявшиеся птицы, левитирующие книги, мистические узоры веток или другие знаки – погружаются в бесконечность пространства чёрного холста."

Гинт Габран номинирован на приз за мероприятия проекта дополненной реальности "SAN" в 2017 и 2018 году.

Обоснование номинации: "Знак узнаваемости Гинта Габрана – его длительный и последовательный интерес к взаимодействию искусства, науки и новейших технологий. Крупномасштабные проекты "SAN" с опциями дополненной реальности предлагают увлекательную возможность виртуального изменения окружающего мира, отменив все границы.

Сила привлекательности данных проектов – в безупречной визуализации с фантастическими 3D объектами – скульптурами и левитирующими архитектоническими структурами."

Роман Коровин номинирован на приз за персональную выставку "Сатори Мастера Ву и Мастера Ли" в Творческой мастерской выставочного зала АРСЕНАЛ Латвийского Национального художественного музея.

Специалисты посчитали, что "за щитом кажущейся ироничной лёгкости и игривости скрываются глубокие истины: о встрече или "невстрече" культур Запада и Востока, об извечном стремлении человека достичь трансценденции и духовности вопреки прозаичной рутине будней, о возможной и невозможной медитации и т.д."

Паулис Лиепа покорил своей выставкой "Кабинет изящных искусств" в Мукусальском художественном салоне.

Независимые эксперты посчитали его работы "убедительной, творческой и технической манифестацией в одном из сложнейших средств художественной выразительности – графике.

Текст-группа "Орбита" - это арт-квартет. Артур Пунте, Владимир Светлов, Сергей Тимофеев и Александр Заполь номинированы на приз за выставку "Откуда берутся стихи?" в художественном центре "Noass".

Тут даже мы не станет спорить с жюри, которое отметило, что на выставке "всё так со вкусом преподнесено, так стильно – и это именно то, чего мы ожидаем от художников. Однако не только использование и искусное обыгрывание угадываемых мотивов делает данную выставку столь желанной, столь дарящей удовлетворение – по крайней мере, в глазах зрителя моего поколения. Самые большие заслуги, несомненно, принадлежат интонации – хорошо знакомому унынию, смешанному с маскулинной мечтательностью."

Кристап Эпнер номинирован на награду за работу "Forget Me Not" в резиденции Кристапа Морберга в рамках Рижской международной биеннале современного искусства.

Искусствоведы отметили, что "изложенная в двух видеоработах история поэта Миервалдиса Калныньша, который добровольно отправился в Сибирь, вносит разнообразие в наши представления о культурно-историческом значении этого региона. Пребывание в глубокой периферии оказалось способно дать чувство безопасности и приятного одиночества – словно плывёшь один в лодке по озеру. Вместе с тем это была богатая на приключения, неприрученная территория, где можно черпать интересный материал и для хроники, и для переписки с лучшим другом, и для различных творческих проявлений. Здесь нет ничего из травмирующих рассказов про напрасно растраченную жизнь и жуткие условия".

Иева Эпнере - номинирована на премию за персональную выставку "Море живых воспоминаний" в Центре современного искусства kim?

Говорят, "восхищает ее способность чутко и без нравоучений углубиться в наше общее коллективное прошлое. Коллекционирование воспоминаний и чувств реальных людей, чем занимались многие художники бывшего Восточного блока, она способна "поднять на более высокий уровень", не теряя дыхания эпохи, суровости реальности, а также личного соучастия."

Где посмотреть?



С 23 марта по 9 июня в Большом зале главного здания Латвийского Национального художественного музея (Рига, площадь Я. Розенталя, 1).



В период с 10 апреля по 12 мая гостям предложат особую экспозицию в вестибюле 3-го этажа ЛНХМ, которая предоставит возможность увидеть часть принадлежащего коллекционеру Галиле Барзилай-Оланде собрания стульев, созданных художниками.