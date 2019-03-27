﻿ Мартиньш Вилсонс: актерская игра - просто способ прожить эту жизнь, Mixnews.lv

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30 марта на большой сцене Рижского русского театра им. М.Чехова состоится премьера спектакля "Морской ветер" по пьесе известного современного латышского драматурга Инги Абеле, в постановке одной из ведущих латышских режиссеров Мары Кимеле. На русском языке эта пьеса ставится впервые. Кроме артистов театра в этой постановке заняты популярные латышские актеры, в том числе Мартиньш Вилсонс, хорошо известный не только театралам, но и любителям кино и сериалов.

Мартиньш Вилсонс часто повторяет, что его родина – сибирский барак. И это чистая правда, ведь знаменитый актер появился на свет 13 декабря 1954 года в бараке, находящемся в поселке Транспортный Магаданской области. Известность пришла к Мартиньшу Вилсонсу с первой же работой в кино - роль в детективном фильме Рижской киностудии "Мираж" по роману Джеймса Хедли Чейза сделала актера звездой, после чего последовали приглашения в фильмы "Интердевочка", "Морской волк" и другие. Новый виток популярности пришелся уже на нулевые годы, когда Вилсонс стал активно сниматься в российских сериалах "Красная капелла", "Контригра", "Красивая жизнь", "Отличница".

Недавно Мартиньш Вилсонс был гостем на радио MIX FM, разговор зашел о жизни, актерской судьбе и характере.

О возрасте и "возрастных ролях"

Сейчас такое время, когда люди не старятся а молодеют. Это просто жизнь заставляет нас так жить. И может быть так, что в 45 ты уже дедушка.

О популярности

Останусь ли я навсегда в истории кино? Навсегда - это громко сказано. Вот вы говорите молодежь меня знает, да не смотрит она уже эти фильмы. Популярность киноактера может быть продолжается дольше, чем у актера театра, но все равно она проходит. Надо понять, что все в жизни проходит. Я сам себе часто говорю, ты не волнуйся, что ты уйдешь, это нормально.

О бытовых проблемах и неоплаченных счетах

Я стараюсь смотреть на проблемы с благодарностью, если бы их не было, я бы не знал как с ними бороться. Разумеется меня бесит, что я не могу заработать достаточно денег. У меня же много детей, и всем надо помогать.

О совмещении работы актера и руководителя театра

У каждого человека есть выбор, ты можешь от чего-то отказаться. Играть на сцене, и одновременно быть за все в ответе - это нелегко. И многие удивляются, как ты все совмещаешь! Но я по характеру, наверное, такой, пока силы есть - я пытаюсь.

О постоянном театре и антрепризе

С возрастом предпочтение меняется. Я понимаю актеров, которые проживают всю жизнь в одном театре, играют на одной сцене. Это тоже прекрасно, но у каждого своя судьба. У меня получилось так, что много лет я работал в одном театре, а в какой-то момент понял, что свобода дает возможность работать с разными режиссерами над разными проектами. Я столько ездил по гастролям, что теперь мне все равно на какой сцене я буду выступать! Главное, чтобы я мог отрешиться от повседневности и посвятить себя роли.

О бойцовском характере и трудных временах

Ты просто понимаешь, что жизнь не всегда бывает гладкой. Всегда надо будет что-то перебороть, решать проблемы. Вот был момент, когда не было ролей, и я думал, а что мне делать - спиться? А кому от этого лучше станет? Я бы не сказал, что актерская профессия это самая важная для меня вещь. Это просто способ прожить эту жизнь. У меня есть и другие мечты, которые я надеюсь, что когда-нибудь исполню.

О будущем латвийского кино

Латыши очень талантливый народ. Не в бизнесе, а именно в искусстве. В бизнесе тоже нужен талант, но латыши особенно сильны в музыке, театре, кино. К сожалению, в мире лучше знают достижения больших народов, а маленьким очень трудно пробиться.