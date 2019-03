﻿ Фешн-луки на фешн-кортах - в Риге стартовала неделя моды, Mixnews.lv

Woman |

Впервые за всю историю существования Riga Fashion Week, открытие прошло в столь неоднозначном месте - среди торговых точек и ресторанов стрит-фуд.

Самое громкое модное событие весеннего сезона собрало светскую публику в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка. Львицы на шпильках довольно неоднозначно выглядели среди фуд-кортов.

Но, с другой стороны, кто вообще знает, как правильно? Да и юбилейная сессия RFW - дело серьезное. Можно позволить себе быть взрослым и делать то, что считаешь нужным.

Стартовала Рижская неделя моды с двух показов - латвийские бренды уличной моды - Public Makes Image и BLCV by Bulichev - презентовали свои коллекции гостям. Последних насчиталось чуть больше пяти сотен.

Теперь только "язык" и "кэтволк", в смысле, классические показы в своем привычном виде и традиционные афтерпарти.

В этом году свои осенне-зимние луки представят такие фешн-марки, как Natalija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, Bergs Privé, Anna Led, Baiba Ladiga, Iveta Vecmane, Aristocrat Kids, Zaza Couture и Rock and Mouse, эстонский бренд Diana Arno, итальянский Morfosis и литовская марка Agnė Kuzmickaitė.

