﻿ Наградили: 14 лауреатов для 14-й премии в области моды 2018, Mixnews.lv

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Церемония вручения премий "Латвийская премия в области моды" по итогам 2018 года состоялась 27 марта в гостинице Wellton Riverside SPA Hotel в Старой Риге.

"Дебют года в области моды"

В номинацию "Дебют года в области моды" были выдвинуты четыре бренда, уверенно заявивших о себе в 2018 году: Bergs Privé, Noname Atelier, Public Makes Imageи Pixie Won’t Play.

И лучшим дебютантом признан бренд Pixie Won’t Play (дизайнер – Лига Банга), представивший свою первую большую коллекцию на осенней сессии Рижской недели моды.

"Лучший цифровой маркетинг года"

В номинацию были выдвинуты три известные латвийских марки: NOLО, INCH2 и новичок Pixie Won’t Play. Победа досталась обувному бренду INCH2. Кстати, он второй год подряд награждается в этой номинации.

"Прорыв года в области моды"

"Прорыв года в области моды" совершил латвийский бренд Ksenia Danilova – их шляпы украсили в 2018 году обложки всех ведущих модных журналов Латвии. Кроме того, за прошлый год ассортимент бренда заметно расширился – к шляпам добавились одежда, обувь и другие изделия.

Конкурентами бренда по номинации были марка детской одежды Aristocrat Kids и латвийский бренд сумок Vaskala.

"Самое оригинальное мультимедийное сопровождение модного показа"

Впервые в истории существования премии три бренда – Talented, NOLO и Katya Katya London были выдвинуты в номинации "Самое оригинальное мультимедийное сопровождение модного показа".

Приз вручили дизайнеру бренда Talented Индре Комаровой, демонстрировавшей свою коллекцию без музыки – под чтение фронтовых писем о любви на латышском, русском, английском, немецком языках.

В 2018 году, когда прошел этот показ, мир отмечал 100-летие со дня окончания Первой мировой войны. Индра Комарова выразила со сцены свою благодарность студентам программы Erasmus, которые помогли ей записать необычный и очень глубокий саундтрек.

"Магазин с интересной концепцией 2018"

За звание "Магазина с интересной концепцией, открывшийся в 2018 году" соревновались три новых модных рижских места – магазин детской моды Babama Kids с невероятным интерьером дизайнера Агнес Рудзите под бассейн, минималистический One Wolf Boutque в Старой Риге и роскошный флагманский MCоuture Studio.

Лавры победителя достались хозяйке последнего – дизайнеру MCоuture Юлии Малаховой, а статуэтку ей вручила Грета Горючко – креативный директор магазина IMAGEHOUSE.

"Лучший рекламный имидж"

В номинации конкурировали пять латвийских модных брендов: Talented, Katya Katya London, NOLO, Pixie Won’t Play и Natalija Jansone. Приз вручили Наталии Янсоне.

"Лучший стайлинг и обложка года"

Необычное разнообразие царило в номинациях "Лучший стайлинг года" и "Самая оригинальная обложка года" – помимо долговременного лауреата премии Pastaiga.ru в фавориты жюри вырвались два новичка Honeymoon High и Veto.

Статуэтку за лучший стайлинг вручили главному редактору Pastaiga.ru Елене Власовой, которая со сцены поблагодарила его авторов - фотографа Олега Зернова и стилиста Ольгу Колотову.

Приз за лучшую обложку вышла получать главный редактор Honeymoon High Агния Григуле, портрет которой, кстати, и украшает вышедшее в декабре 2018 печатное издание.

"Лучший журнальный дебют"

Еще одна новинка премии – номинация "Лучший журнальный дебют", в которую помимо Honeymoon High был выдвинут журнал Jezga. Победа досталась последнему – латвийскому альманаху о моде, культуре и искусстве.

"Топ-модель года"

"Топ-моделью года" признана Аманда Крузе из агентства Vacatio, конкурентками которой по номинации были Анния Катрина Стамуре (System Agency) и Паула Страуса-Ландыша (Meraki Nodels).

В 2018 году Аманда была нарасхват у дизайнеров-участников Рижской недели моды и участвовала в рекордном количестве модных показов.

"Самый креативный модный показ"

В номинацию "Самый креативный модный показ" были выдвинуты аж шесть шоу, всколыхнувших латвийское модное пространство в 2018 году – показы Public Makes Image на вилле К. фон Стрицка, Noname Atelier в Академии наук, парад коллекций выпускников и студентов Латвийской художественной академии на пустующей ныне текстильной фабрике, демонстрация купальников SLOW Beachwear на фоне яхт на берегу Даугавы, масштабные показы коллекций успешных латвийских брендов Amoralle и NOLO.

Победу одержал NOLO, достигший в деле организации незабываемых шоу больших высот – статуэтку принес "медицинский" показ, закрывавший осеннюю сессию 2018 года Рижской недели моды.

NOLО стал главным триумфатором премии и завоевал в общей сложности три призовых статуэтки.

Креативный директор Виктория Йониене принимала поздравления за победы в номинациях "Самая инновационная коллекция" и "Дизайнер года".

Приз в главной номинации премии, чествующей лучшего дизайнера года, по традиции вручала Елена Страхова – глава Балтийской федерации моды.

Организатор ежегодной церемонии вручения премий – Балтийская федерация моды, а победителей в номинациях определяет голосование жюри.

В этом году в него вошли: главный редактор журнала "Люблю Life" Инна Авина, главный редактор журнала "UNA" Джина Бришка, модный обозреватель Даце Вайвара, редактор моды журнала "Лилит" и главный редактор "Lilit Look" Кристине Рудзинска, издательница модных журналов Pastaiga и Pastaiga.ru "Айя Шмидре", редактор моды издательства "Rīgas Viļņi" Ольга Колотова, шеф-редактор "L`Officiel Baltics" Лига Земтуре и редактор моды этого журнала Даце Криевиня-Бахмане, главный редактор издания "Honeymoon High" Агния Григуле, фотографы Карлина Витолиня и Виктория Аниско, телеведущая Кетия Шенберга, модель и инфлюенсер Диана Кубасова и креативный директор магазина IMAGEHOUSE и телеведущая Грета Горючко.