﻿ Сериал "Секс в большом городе" возвращается на экраны, Mixnews.lv

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Вот это да! У сериала "Секс в большом городе" будет продолжение. Рассказываем все, что нам известно.

По сообщению западных СМИ, сериал "Секс в большом городе" возвращается на экраны. Автор одноименного бестселлера Кэндес Бушнелл написала новую книгу, которая называется "Есть ли в городе еще секс?", и продала права на ее экранизацию Paramount Television.

Книга поступит в продажу 6 августа. Когда намечен выход сериала, пока не сообщается, однако известно, что сценарий пилотной серии напишет сама Бушнелл. Сериал расскажет о жизни после 50-ти — в центре сюжета будут разговоры о разводе, детях и, конечно же, сексе и флирте в эпоху Tinder.

Увидим ли мы на экранах Кэрри Брэдшоу и ее подруг в исполнении Сары Джессики Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтии Никсон, тоже пока не ясно. В прошлом году Паркер, Дэвис и Никсон планировали снять третий полнометражный фильм по мотивам сериала, однако Ким Кэттролл наотрез отказалась снова играть Саманту.

62-летняя актриса заявила что она слишком стара для этой роли; кроме того, Ким рассказала о конфликте с Сарой Джессикой. Была еще и третья причина: актрисе не понравился сценарий новой части "Секса в большом городе" — в частности то, что в продолжении фильма муж Кэрри Брэдшоу, мистер Биг, умирает от сердечного приступа.

"Актрисам обещали заплатить миллион долларов авансом еще до начала съемок, однако Ким сразу отказалась, и я ее понимаю, — рассказал один из создателей сериала. — В новом фильме ее героине была отведена мизерная роль. Мистер Биг умирает в самом начале, затем сюжет крутится вокруг Кэрри и ее переживаний. Новая часть была не о четырех лучших подругах, а, скорее, о том, как Кэрри приходит в себя после смерти мужа".

Напомним, что в прошлом году культовый сериал "Секса в большом городе" отпраздновал 20-летний юбилей. Первая серия вышла в эфир 6 июня 1998 года, а последняя — в феврале 2004-го. Успех сериала был огромным, и в 2008 году создатели сняли одноименный полнометражный фильм, а в 2010-м — его сиквел.

источник: glamour.ru_

_фото: instagram.com