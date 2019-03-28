﻿ #mustread: Три книжные новинки марта, которые стоит прочитать, Mixnews.lv

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В последнюю мартовскую неделю на книжных полках появилась дюжина новинок. Мы выбрали для вас три, на наш взгляд, самые интересные "премьеры", которые стоит прочитать.

1. Дина Рубина "Наполеонов обоз. Книга 2. Белые лошади"

Дина Рубина - редкий автор, который настолько мастерски владеет словом. Если уж она описывает цирковую арену, то читатель почувствует и пылинку, и фактуру, и запах, и текстуру, увидит цвет, складки ткани - каждую мелочь. Причем писательница вплетает в повествования не столько архаизмы, сколько слова, которые используются невероятно редко, но при этом обладают мощной семантикой.

"Белые лошади" - вторая книга романа "Наполеонов обоз". И сюжет сразу тянет читателя в целый ворох эмоций и чувств двух главных героев - Аристарха и Надежды.

"За короткий срок на них обрушивается груз сильнейших потрясений, которые не часто и не всем выпадают в юности. Сильные, цельные натуры, оба они живут на такой высоте чувств, которая ничего не прощает. Судьба буквально расшвыривает в разные стороны двух влюблённых. Каждый из них теперь идет своим отдельным путем, оставаясь навсегда глубоко одиноким, раненым душевно."

2. Иван Охлобыстин "Улисс"

Пожалуй, один из самых одиозных персонажей российской культурной действительности. Актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель, при этом священник Русской православной церкви, временно отстранённый от служения по собственному желанию и параллельно креативный директор компании. Короче, взять его новую книгу в руки необходимо от слова обязательно.

"Uliss" - это старинные часы с особыми свойствами. Что если мы сумеем починить их и, прослушав дивную музыку механизма, окажемся в параллельной реальности, где у всех совершенно другие биографии?

Если мы, как герои этой захватывающей прозы, сможем вновь встретиться с теми, кого любили когда-то, но не успели им об этом сказать в нашей быстро текущей жизни? Автор дает нам прекрасную возможность подумать об этом.

3. Ричард Шеперд "Неестественные причины"

Ричард Шеперд - доктора, судебно-медицинский эксперт Великобритании, который решил показать нам нюансы, проблемы и достоинства своей профессии. И это не только работа в морге. Автору приходится участвовать в осмотре мест происшествия и расследовать резонансные дела, что делает книгу чудовищно-завораживающая.

Тело человека — это безмолвный свидетель случившейся смерти, оно ничего не скрывает и всегда несет в себе правду. Когда смерть внезапна и необъяснима, доктор Ричард Шеперд обязательно выясняет ее причину. Каждое вскрытие — это отдельная детективная история, и автор с помощью проницательности разрешает головоломку, чтобы ответить на самый насущный вопрос: как этот человек умер?

От серийного убийцы до стихийного бедствия, от "идеального убийства" до чудовищной случайности, доктор Шеперд всегда в погоне за истиной. И хотя он был вовлечен в самые громкие дела последнего 20-летия (смерть принцессы Дианы, теракты 11 сентября 2001 года в США), часто менее известные случаи в итоге оказывались самыми интригующими.